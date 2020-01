21.01.2020

Pettersson und Findus im Pfarrheim

Kindertheater mit Fritz und Freunde

Das Augsburger Theaterensemble Fritz und Freunde gastiert am Sonntag, 26. Januar, um 14 und 16 Uhr im Fischacher Pfarrheim Adolph Kolping, Hauptstraße 4, mit dem turbulenten Stück „Eine Geburtstagstorte für die Katze“. Es ist für Kinder ab vier Jahren ausgerichtet. Wie der Veranstalter, die örtliche Gemeindebücherei St. Michael, mitteilt, seien Karten aber nur noch für das zweite Gastspiel um 16 Uhr vorhanden.

Im Mittelpunkt der Aufführung stehen der erfindungsreiche und etwas schrullige Pettersson und sein neugieriger Kater Findus. Sie sind in diesem Theaterstück Garanten für viel Witz und gute Unterhaltung. Das unzertrennliche Paar steht aber auch für schwerwiegende Turbulenzen.

In „Eine Geburtstagstorte für die Katze“ will Pettersson eine feine Pfannkuchentorte backen. Dabei stellt er überrascht fest, dass in der Vorratskammer kein Mehl mehr vorhanden ist. Ab diesem Zeitpunkt beginnen die Verwicklungen. Alles, was er anpackt, geht schief. Aber mit viel List und verrückten Ideen kommt Pettersson doch noch ans Ziel. Am Schluss feiert er mit Findus ein abwechslungsreiches Geburtstagsfest.

Der Eintritt kostet sechs Euro. Karten im Vorverkauf gibt es bei Hörtensteiner, Poststraße 10, Telefon 08236/1200, Lesehexe, Hauptstraße 13, Telefon 08236/959697 und in der Gemeindebücherei St. Michael, Hauptstraße 12, Telefon 08236/959115. (rusi)