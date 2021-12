Pfaffenhofen

18:44 Uhr

So schmeckt Rock'n'Roll: Das neues Album "Taste it" der Sainted Sinners

Plus Die Rockband Sainted Sinners hat ihre Wurzeln in Pfaffenhofen. Im "Fiddler's Green"-Pub wird Pre Listening der neuen CD mit Whiskey-Tasting verbunden.

Von Oliver Reiser

"Taste it" heißt das vierte Album der international besetzten Classic-Rockband Sainted Sinners, das am 26. November erschienen ist. Einen Vorgeschmack auf diesen musikalischen Hörgenuss gab es bereits einige Tage vor dem offiziellen Release bei einem Pre Listening im "Fiddler's Green"-Pub in Pfaffenhofen an der Roth. Und zwar genau an der Stelle, sogar im selben Raum, in dem sich die neue Besetzung der von Gitarrist Frank Pané, der ansonsten bei Bonfire und Dark Blue Inc. zugange ist, gegründeten Band erstmals getroffen hat.

