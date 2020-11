vor 51 Min.

Pfarrei Dinkelscherben bekommt neuen Praktikanten: Wer ist der Mann?

Pfarrerpraktikant Anton Wölfl (links) unterstützt Pfarrer Martin Gall in den kommenden 14 Monaten in der Pfarrei Dinkelscherben.

Plus Schon mit 18 Jahren wurde Anton Wölfel zum Klosterbruder. Nun will der 29-Jährige Priester werden. Ausgebildet wird er in der Pfarrei Dinkelscherben.

Von Philipp Kinne

In der Pfarreiengemeinschaft Dinkelscherben gibt es ein neues Gesicht: Der 29-jährige Anton Wölfel ist in den kommenden 14 Monaten quasi der neue Praktikant von Pfarrer Martin Gall. Schon als Teenager war für den jungen Mann aus Obertaufkirchen klar, dass er sein Leben seinem Glauben widmet möchte. Während andere in seinem Alter von der weiten Welt träumten oder Party machten, ging Wölfel mit 18 Jahren ins Kloster. Was treibt ihn an?

Aufs Partymachen verzichten musste er auch während seiner Zeit als junger Erwachsener im Kloster nicht, stellt Wölfel klar. Er schloss sich der Ordensgemeinschaft der Redemptoristen an, zog in das Kloster in Gars am Inn (Landkreis Mühldorf). "Das ist nicht der strengste Orden", sagt Wölfel. Ab und zu feiern mit Freunden, das schließe das Leben im Kloster nicht aus. Über seine Entscheidung gewundert hätten sich einige Freunde aber schon. Nun ist sich Wölfel sicher, dass er den Weg zum Priester gehen möchte.

Pfarrei Dinkelscherben: Anton Wölfel will Priester werden

Aufgewachsen ist Wölfel als Sohn eines Landwirts in Obertaufkirchen (Landkreis Mühldorf). Zur Glauben habe er besonders durch seine Großeltern gefunden, mit denen er regelmäßig in den Gottesdienst ging. "Ich bin dann sehr früh Mesner geworden", erinnert er sich. Schon mit 13 Jahren. Damals wurde die Sakristei in der Kirche erneuert, es brauchte helfende Hände. Wenig später baute Wölfel auf dem Hof seiner Eltern sogar eine kleine Hauskapelle. Dass er einmal Ordensbruder werden würde, wusste er da aber noch nicht.

Pfarrerpraktikant Anton Wölfl unterstützt Pfarrer Martin Gall in den kommenden 14 Monaten in der Pfarrei Dinkelscherben. Bild: Marcus Merk

Entscheidend dafür sei die Begegnung mit einem der Brüder in der Kirche gewesen, erinnert sich Wölfel: "Als ich 13 oder 14 Jahre alt war, kam einer der Brüder in unsere Pfarrei, das hat mich fasziniert." Das Gespräch mit dem charismatischen Bruder hallte offenbar nach. Doch zunächst ging der berufliche Weg von Wölfel in eine ganz andere Richtung. "Meine Eltern wollte, dass ich nach der Realschule erst mal eine Lehre mache." Wölfel wurde Industriekaufmann, doch der Gedanke an das Leben im Kloster ließ ihn nicht los. Nach der Lehre schloss er sich schließlich seinen Glaubensbrüdern an.

So beschreibt Anton Wölfel das Leben im Kloster

Das Leben im Kloster sei sehr vielseitig, sagt der 29-Jährige. Er habe dort zunächst sein Abitur nachgeholt und dann angefangen zu studieren. Später auf dem Weg zum Priester kommt ein sogenanntes Entscheidungsjahr, nach dem Wölfel sich entscheiden musste, ob er ein Leben in Ehelosigkeit, Gehorsam und Armut führen möchte. Das will er bis heute. "Natürlich gibt es da Entscheidungen, die einem nicht leichtfallen", sagt Wölfe. Zum Beispiel die gegen eine Familie oder großen Reichtum. "Man gibt damit viele Freiheiten auf", sagt Wölfel. Doch die Gemeinschaft biete auch eine Menge an Freiheiten.

Ordensgemeinschaft der Redemptoristen hat mehr als 5000 Mitglieder

Die Ordensgemeinschaft der Redemptoristen hat mehr als 5000 Mitglieder in knapp 80 Ländern auf der Welt. So verschlug es Wölfel in den vergangenen Jahren unter anderem zu seinen Glaubensbrüdern in Linz oder London, wo er ein halbes Jahr lebte. Langfristig möchte der heimatverbundene Wölfel aber am liebsten als Pfarrer in Bayern bleiben. In Dinkelscherben fühle er sich nach den ersten paar Tagen bei Pfarrer Gall schon sehr wohl. Wölfel mag die Natur und das viele Grün in der Pfarreiengemeinschaft. Und privat? "Ich koche sehr gerne", sagt der 29-Jährige. Am liebsten deftige, bayerische Küche.

In den kommenden 14 Monaten wird der 29-Jährige nun nach und nach das Handwerkszeug zum Priester lernen. An der Seite von Pfarrer Gall wird er Gottesdienste mitgestalten und später auch selbst übernehmen. Wohin es ihn nach seiner Zeit in Dinkelscherben verschlagen wird, ist noch offen.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen