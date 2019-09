vor 34 Min.

Pfarrei Sankt Wolfgang feiert Renovierung des Pfarrhofs

Gebäude wurde für 780000 Euro umfangreich saniert. Beim Pfarrfest erhielt es den kirchlichen Segen

Von Peter Heider

Die umfangreiche und mehrere Monate dauernde Sanierung des Pfarrhofs der Pfarrei Sankt Wolfgang, Meitingen, ist abgeschlossen. Beim Pfarrfest der Pfarrei spendete Pfarrer Gerhard Krammer dem Gebäude nun im Beisein vieler Gläubigen der Pfarreiengemeinschaften und zahlreicher Gäste aus Politik, Kommune und Wirtschaft den kirchlichen Segen.

„Wir haben es geschafft, unsere Baumaßnahme unfallfrei und fast termingerecht fertigzustellen“, freute sich Krammer mit Kirchenpfleger Albert Rieger. In dem im Jahr 1938 erbauten Pfarrhof, der das 1850 erbaute und baufällig gewordene Benefeciatenhaus ersetzte, wohnten in den vergangenen Jahren die Pfarrer Johann Radinger, Josef Hosp und Wilhelm Zettler. Notwendig, erinnerte Kirchenpfleger Rieger in seiner Ansprache, wurde die Renovierung des Gebäudes, da sowohl Bausubstanz als auch die Haustechnik im Pfarrhof heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht wurden. Im Rahmen der Modernisierungsarbeiten wurden der Dachstuhl statisch neu gegründet, Taufgesims und Dacheindeckung erneuert und Isolierarbeiten durchgeführt. Neue Sprossenfenster wurden eingesetzt, der Vorraum im Inneren des Gebäudes vergrößert, das WC verlegt und behindertenfreundlich umgebaut. Auch die Außenfassade zeigt sich in neuem Glanz. Im bisherigen angrenzenden Pfarrhofgarten wurden vier neue Parkplätze für Besucher und das Personal angelegt. Besonderen Wert legten die Bauherren auf Barrierefreiheit.

Nach dem Umbau ist der ehemalige Pfarrhof von St. Wolfgang zum zentralen Büro der Pfarreiengemeinschaft Meitingen geworden, zu der die Pfarreien St. Wolfgang (Meitingen), St. Clemens (Herbertshofen) und St. Nikolaus (Langenreichen) gehören. Ein weiterer Grund für den Umbau war laut Kirchenpfleger auch die „pastorale Raumplanung 2025“ der Diözese Augsburg. Diese sieht eine etwaige künftige Zusammenlegung der heutigen Pfarreiengemeinschaft Meitingen und der Pfarreiengemeinschaft Biberbach vor.

Die Um- und Ausbaukosten am Pfarrhof bezifferte Albert Rieger mit etwa 780000 Euro. Während der Bauphase hatte man den Bürobetrieb der Pfarreiengemeinschaft übergangsweise ins Haus St. Wolfgang verlegt. Das Übergangsbüro wurde jetzt wieder abgebaut und damit der Pfarrsaal wieder für seine eigentlichen Aufgaben zurückgebaut.

Das von der SGL-Kapelle musikalisch begleitete Pfarrfest von Sankt Wolfgang begann nach dem Gottesdienst mit einem Mittagessen. Der Katholische Frauenbund sorgte für Kaffee und Kuchen. Kinder vergnügten sich bei einer Schmink- und Malaktion und beim Torwandschießen. Zudem konnte man eine Ausstellung zum 100. Jubiläum des Christkönigs-Institutes besuchen. Beim gleichzeitigen Flohmarkt im ehemaligen Bauhof hinter dem Pfarrheim konnte man hauptsächlich gut erhaltene Möbelstücke aus dem ehemaligen Bestand des Pfarrhofes erwerben.

Themen folgen