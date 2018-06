vor 44 Min.

Pfarrgemeinde trifft sich zum Fest

Viele Höhepunkte bei St. Johannes Baptist in Dietkirch

Rund um die Taufkirche St. Johannes Baptist findet am Sonntag, 24. Juni, das diesjährige Pfarrfest Dietkirch statt. Start ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, in dem die neun neuen Ministranten aufgenommen werden. Die Messe wird musikalisch gestaltet vom Kirchenchor und dem Nachwuchsduo MaJo. Danach geht’s in den Pfarrgarten. Hier warten auf die Besucher kulinarische Leckerbissen vom Grill.

Ein buntes Kuchenbüfett und Erdbeerwaffeln versüßen den Nachmittag. Für musikalischen Schwung sorgt der Musikverein Gessertshausen. Für Spaß, Spiel und Spannung stehen die Hüpfburg-Gaudi, eine Luftballon-Aktion, die traditionellen Badeenten- und Schlauchbootrennen, ein Fußballturnier, das WM-Torwandschießen, die Tombola und erstmals die Suche nach den Dietkircher Stelzenlauf-Champions. Bei den Daueraktionen Traumfänger und Freundschaftsbändchen ist Kreativität und Fantasie gefragt.

Das gewisse Etwas servieren die Firmlinge im Rahmen ihrer Cocktail-Aktion. Außerdem findet eine Kirchturmbesteigung statt. Daneben sind Ehrungen und ein Pfarrfest-Quiz geplant. Eine Abschlussbesinnung um 16.30 Uhr rundet das Fest ab. Den Reinerlös investiert die Pfarrei in die Innenrenovierung des Pfarr- und Jugendzentrums. (AL)

Bei schlechter Witterung findet das Pfarrfest in der Halle der benachbarten Familie Stuhler statt.

