Pferd reißt sich los: Mann wird schwer verletzt

Ein 63-Jähriger muss nach dem Unfall in Dinkelscherben auf die Intensivstation.

Ein 63-jähriger Mann ist in Dinkelscherben beim Einfangen eines Pferdes schwer verletzt worden. Was war passiert?

Am Freitag gegen 21.45 Uhr bemerkte der Vater einer Reitstallbetreiberin, dass acht Pferde in Panik geraten waren und die mit Bändern gesicherte Koppel verließen. Mit seiner Partnerin versuchte der 63- Jährige die Pferde wieder einzufangen. Dem Mann gelang es, einem Pferd das Halfter anzulegen. Als er das Tier auf die Koppel zurückführen wollte, geriet das Pferd wieder in Panik und riss sich los. Hierbei wurde der 63-Jährige so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus auf die Intensivstation gebracht werden musste. (kar)

