Pferde in Westendorf ausgebrochen - ein Tier stirbt nach Unfall mit Lastwagen

Bei einem Verkehrsunfall bei Westendorf ist ein Pferd mit einem Lastwagen zusammengestoßen und an den Folgen gestorben.

Drei Pferde sind am frühen Dienstagmorgen aus ihrer Koppel ausgebrochen und haben bei Westendorf auf der Bundesstraße 2 einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, irrten die Tiere im Dunklen umher und gerieten so auf die Fahrbahn.

Unfall auf B2 bei Westendorf: Pferde brechen aus und laufen auf B2

Dort stieß eines der Pferde mit einem Lastwagen zusammen und starb an den Folgen des Unfalls. Die Polizei sperrte im Anschluss ab 5 Uhr die Bundesstraße in beiden Richtungen. Ab 6 Uhr wurde die B2 nach Nordendorf wieder freigegeben, in Richtung Augsburg war sie bis 7 Uhr gesperrt.

Der Lastwagenfahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die zwei anderen Pferde wurden eingefangen und dem Besitzer zurückgebracht. Warum sie ausbrechen konnten, ist bislang unklar. (AZ)

