Pferdezucht in Hainhofen

Neuer Besitzer der Pferdepension

Im Stadtteil Hainhofen hat der Besitzer der Pferdepension gewechselt. Dies teilte Bauamtsleiter Gerald Adolf im Bauausschuss den Stadträten zur Information mit. Geplant sei die Umwandlung zu einem Pferdezuchtbetrieb. Ein Antrag werde bald bei der Stadt eingereicht. Die Sanierung der Reithalle habe schon begonnen, die Genehmigung dafür liege vor.

Die Nachfrage nach Feuerbestattungen steigt auch in Westheim immer weiter. Da nur noch eine von 72 Plätzen für eine Urne am Westheimer Friedhof frei ist, soll zur bestehenden Urnenstelenanlage eine weitere dazukommen.

Auf einem Grundstück in der Siemensstraße wurde bei einem Wohn- und Geschäftshaus eine Dachterrasse teilweise überdacht. Das gefällt den Stadträten im Bauausschuss und der Verwaltung nicht. Stadtbaumeister Dietmar Krenz dazu: „Wir haben so vom Erscheinungsbild her ein drittes Vollgeschoss, da tun wir uns schwer damit.“ Die Nachbarn hätten allerdings schriftlich ihr Einverständnis gegeben. Wilhelm Kugelmann (CSU) erinnerte daran, dass der Ausschuss in der Nähe einen ähnlichen Antrag wegen der Höhe abgelehnt habe. Die nachträgliche Genehmigung der Überdachung wurde vom Bauausschuss einstimmig abgelehnt. Barbara Heinemann von der SPD wollte wissen, wer den Rückbau überwache? Dies sei Aufgabe des Landratsamtes, war die Auskunft. (kar)

