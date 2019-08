vor 4 Min.

Pflanzen und Ernten mit dem Mondkalender

Viele Gärtner schwören auf die Kraft des Mondes, auch ohne wissenschaftliche Beweise. Es ist nicht verkehrt, sich wieder etwas mehr an der Natur zu orientieren und im Einklang mit ihr zu leben. Was zu beachten ist

Von Diana Zapf-Deniz

Es gibt für alle Lebensbereiche unzählige Ratgeber rund um den Mond. Viele Gärtner schwören auf den Mondkalender und benötigen dabei keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die landwirtschaftlichen Demeter-Betriebe arbeiten beispielsweise nach diesem uralten Wissen um den Mond. Kein Wunder, ist die griechische Götting Demeter zuständig für die Fruchtbarkeit der Erde und der Saat.

Einen der ältesten Mondkalender findet man ab etwa 2350 v. Chr. in den Pyramidentexten der alten Ägypter. In sämtlichen Kulturen weltweit orientierte man sich am Mond. Auch hierzulande war es für die Bauern normal, dem Mond große Beachtung zu schenken, und es gibt Jahrhunderte alte Bauernregeln, die sich mit dem einzigen natürlichen Satelliten der Erde beschäftigen. Früher, vor nicht allzu langer Zeit, wäre es undenkbar gewesen, nicht nach Luna Ausschau zu halten. So undenkbar wie heute ein Leben ohne Smartphone.

Mit der Anziehungskraft bestimmt der Trabant nicht nur die Gezeiten, sondern auch kleinere Flüssigkeitsmengen, wie etwa die Pflanzensäfte. Bei aufsteigendem Mond werden die Pflanzensäfte also angezogen und in die Spitzen der Pflanzen verteilt. Die Sonne beeinflusst das Wasser auf unserem Planeten auch, doch die Anziehungskraft des Mondes ist eine größere Kraft, da er unserer Erde viel näher steht.

Zugvögel und nachtaktive Insekten machen sich die tägliche Bewegung des Mondes ebenfalls zu eigen. Fische und Krabben pflanzen sich an den Mondrhythmus gekoppelt fort. Somit ist es nicht verkehrt, sich wieder etwas mehr an der Natur zu orientieren und im Einklang mit ihr zu leben.

Nimmt der Mond ab und wird das Mondlicht weniger, ziehen sich die Pflanzenkräfte in die Erde und das unterirdische Wachstum wird gefördert. Dann sät oder pflanzt man sämtliches Wurzelgemüse in die Erde oder erntet es, wie beispielsweise Karotten, Kartoffeln, Petersilie, Radieschen, Sellerie oder Rote Bete. Die Faustregel: Was nach unten wächst, sät man bei abnehmendem Mond, was nach oben wächst, sät man, wenn er zunimmt.

Bis zum Vollmond widmet man sich je nach Jahreszeit dem Setzen und Ernten von Tomaten, Paprika, Gurken, Zucchini, Kürbissen und der Aussaat von Blumen-, Blatt- und Fruchtpflanzen. Es ist ein guter Zeitpunkt, um das Herbstgemüse wie Zuckerhut oder Endivien auszupflanzen. Für das Frühobst ist die Haupternte bei zunehmendem Mond angebrochen, denn jetzt sind die Früchte besonders saftig.

Kurz vor dem Vollmond ist es günstig, Erbsen und Bohnen auszusäen. Kurz danach schneidet man Rosen und Hecken und erledigt auch sonst den Sommerschnitt der Obstgehölze.

Bei Neumond, wenn der Mond zwischen der Erde und der Sonne steht, reflektiert er kein Licht. Nun können die Kräfte für einen Neubeginn gesammelt werden. Deshalb ist es nun gut, sämtliche Arbeit zu verrichten, die zur Regeneration der Pflanzen beiträgt. Sei es von Schädlingen befallene Pflanzen zu behandeln oder kranke Sträucher und Bäume durch ein Zurückschneiden zu kräftigen.

Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, sollte sich auch mit den Sternzeichen, der Erdnähe und Erdferne des Mondes sowie dem aufsteigenden und absteigenden Mond beschäftigen.

Themen Folgen