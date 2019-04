vor 38 Min.

Pflanzenbörse: Was bekomme ich für meinen Geldbaum?

Bei der Pflanzentauschbörse in Zusmarshausen können Blumen oder Kräuter getauscht werden. Unsere Autorin macht den Test.

Von Michaela Krämer

Ob Blumenzwiebeln, Samen, Kräuter, Gemüsestecklinge: Zum ersten Mal veranstaltete der Obst- und Gartenbauverein Zusmarshausen eine Pflanzentauschbörse. Elisabeth Günther und Martin Reiter haben selbst gezogene Gemüse- und Blumenpflänzchen, Kräuter und Setzlinge auf einem großen Biertisch aufgebaut. Viele der neugierigen Besucher haben Pflanzen zum tauschen dabei. Die Autorin dieser Zeilen hat einen kleinen Geldbaum mitgebracht. Was man dafür wohl bekommt?

Neben bunten Blumen sind vor allem Kräuter, Kirschtomaten und die Yolo Wonder heiß begehrt. Diesen Namen kennen wohl wirklich nur eingefleischte Gärtner und Gartler. Es handelt sich um Paprika, eine frühreife, bewährte Sorte aus Kalifornien mit sehr hohem Ertragspotenzial – der absolute Renner am Samstag. Und Tipps, wie man diese Gemüsesorte mit dem eigenwilligen Namen anbaut, bekommen die Hobbygärtner gratis mit auf dem Weg.

Was blüht nur einen Sommer lang?

Welcher Standort geeignet ist, was weiße Glockenblumen, Frauenmantel, Mönchsiegel oder Bauernnelke benötigen, wo sich Kaukasus Vergissmeinnicht und Schleierkraut am besten ausbreiten können, erfährt Mann und Frau an Ort und Stelle. Was blüht nur einen Sommer lang? Welche Pflanzen brauchen einen sonnigen Standort, welche brauchen Kletterhilfen? Dieses Fachwissen geben die beiden vom Obst- und Gartenbauverein gerne weiter. „Welche Farbe hat das?“ will eine Dame aus Emersacker wissen und hält Elisabeth Günther eine grünblättrige Pflanze hin. „Die wird im Herbst gelb blühen.“

Die Paprikasorte „Yolo Wonder“ (links) war bei den Besuchern begehrt.

Einen nicht gerade schmeichelhaften Namen hat die „Fette Henne“. Aber wie die Besucher erfahren können, ist sie besonders robust und stellt kaum Ansprüche an die Pflege. Daher geht sie dann auch weg wie warme Semmeln.

Aloe Vera, Schnittlauch oder Zitronenmelisse: Bei den Gartenfreunden ist immer Neues aufzustöbern. Schnell wechseln sie die Besitzer. So muss Elisabeth Günther wieder für Nachschub sorgen, damit auch die Nachzügler noch Auswahl haben.

Wer tauscht für den Geldbaum?

Christine Matthes ist mit ihrer Tochter Annika gekommen. Stolz präsentieren die beiden die Tageslilien. „Ich habe die Vergissmeinnicht mitgenommen“, sagt die kleine Hobbygärtnerin, die sich schon darauf freut, sie im Garten einzusetzen. Maria Krebs hingegen ist von den Kräutern begeistert. Neben Thymian, der nebenbei auch noch schön blüht, hat sie Zitronenmelisse eingepackt. Eine Palette mit ihrer Ausbeute an Tomaten, Paprika und Magiekraut hat Rosmarie Matz aus Wollbach erstanden. Jetzt geht es ab damit ins eigene Beet.

Mit weißem Septemberkraut oder Glockenblumen kann der kleine Geldbaum nicht mithalten. Ob er dennoch einen Liebhaber finden wird? Martin Reiter vom Gartenbauverein ist zuversichtlich. Immerhin punktet das Bäumchen damit, dass beim künftigen Besitzer immer Geld im Hause ist, solange die Pflanze gedeiht, wie eine alte Volksweisheit besagt. Aufgehübscht mit einem gelben Übertopf darf sie auf den Tisch. Mal sehen, was man dafür bekommt. Eine Pflanze, die nicht viel Pflege braucht soll es sein. „Wie wäre es mit Kräutern statt Blumen?“ Keine schlechte Idee. Aber kaum ist die Entscheidung getroffen, sind die Kräuter auch schon wieder weg. Schließlich landet eine Steinrose, auch Hauswurz genannt, im Beutel. „Sie ist ein echter Alleskönner und gedeiht dort, wo es kaum eine andere Pflanze aushält“, verrät Günther. „Am besten wachsen sie in alten Schuhen.“ Das passt!

