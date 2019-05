13.05.2019

Pflegeberuf braucht Aufwertung

Sozialstation dankt Mitarbeitern für ihr Engagement

Zum internationalen Tag der Pflege bedankte sich die Ökumenische Sozialstation Meitingen und Umgebung gGmbH bei ihren „Alltagshelden“ für ihre wertvolle Arbeit. „Wenn wir wollen, dass Pflege ein attraktiver Beruf bleibt, müssen wir uns weiterhin für gute Arbeitsbedingungen einsetzen“, sagt Jürgen-M. Werner, Geschäftsführer. „Wir brauchen deutlich mehr Pflegekräfte um die Arbeitsverdichtung zu reduzieren. Familie und Pflegeberuf müssen besser vereinbar sein und Pflege muss flächendeckend fair bezahlt werden.“ Zudem sei eine attraktive Ausbildung entscheidend dafür, neue Pflegekräfte zu gewinnen, betont Werner. Leider setze sich die Einsicht, dass Pflege nicht in der Familie nebenbei bewältigt werden kann, politisch zu langsam durch. Und die Branche wurde schlecht geredet, indem von schlechten Arbeitsbedingungen berichtet wird. „Das mag in Teilen bei einigen Anbietern so sein, bei Einrichtungen wie unseren, die verbandlich über Caritas und Diakonie orientiert sind und seit Jahrzehnten nach Tarif zahlen, gilt das sicher nicht.“ Deshalb plädiert Werner für bessere Rahmenbedingungen wie eine flächendeckende Tarifbindung für die Pflegebranche. „Nur so werden wir Pflegekräfte insgesamt halten und mehr Menschen für diesen wichtigen Beruf gewinnen können.“

