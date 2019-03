vor 23 Min.

Pflegeheim am Lohwald ist nun städtisch

Für die Bewohner ändert sich nichts

Das Pflegeheim am Lohwald gehört nun zu 100 Prozent der Stadt Neusäß. Ende Januar hat die Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (GWN) ihre 50 Prozent Eigentumsanteil an die Stadt Neusäß überschrieben. „Somit kann die Stadt Neusäß das Pflegeheim am Lohwald und das notwendige Gebäudemanagement nun effizienter verwalten“, so Bürgermeister Richard Greiner.

Für die Bewohner des Heimes verändert sich nichts, da der langjährige Betriebsträger, das Diakonische Werk Augsburg, nach wie vor das Pflegeheim betreut.

Markus Bottlang, kaufmännischer Vorstand des Diakonischen Werks Augsburg, findet es sehr gut, „dass die Stadt Neusäß mit der Übernahme der Eigentumsanteile Verantwortung für ,ihr‘ Pflegeheim übernimmt. Der Stadt liegt die ältere Bevölkerung sehr am Herzen und möchte eine bestmögliche Versorgung gewährleisten.“ (AL)

