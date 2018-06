00:34 Uhr

Pistolenschützen suchen Verstärkung

Eine Mannschaft von Hubertus Ostendorf freut sich über den Klassenerhalt, die andere sieht den Abstieg als Chance

Bei der jährlichen Mitgliederversammlung des Schützenvereins Hubertus Ostendorf blickte Vorsitzender Christian Schemberg noch einmal auf das Vorjahr mit seinen vielen Aktivitäten zurück. Sportleiter Franz Bobinger berichtete über die sportlichen Ergebnisse.

So war der Klassenerhalt der Luftgewehr-Mannschaft in den Bezirks- und bei den Gaurundenwettkämpfen sehr erfreulich. Vor allem, da die Jugend sehr zahlreich aktiv war. Allerdings steht der Luftpistolen-Mannschaft im Bezirksrundenwettkampf ein Abstieg in die Gauliga bevor. Schemberg betont: „Der Abstieg in der Luftpistolen-Mannschaft ist traurig, aber auch eine Chance, die Mannschaft zu vergrößern.“ Wer Lust habe, mit der Luftpistole zu schießen, könnte sich einfach bei Christian Schemberg melden unter der Mailadresse kontakt@hubertus-ostendorf.de. Ein Wohnsitz in Ostendorf ist keine Bedingung.

Daniel Schmid und Reinhard Mayer konnten über eine einwandfreie Kasse berichteten, und Jugendleiter Helmut Lauter freute sich über die guten Leistungen der Schützenjugend, die nicht nur ihren Spaß am Schießstand haben. Auch dieses Jahr wurden wieder einige gemeinsame Ausflüge unternommen. Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung wurde nochmals an alle appelliert, bei den Gaurundenwettkämpfen zahlreich vorbeizukommen und mitzuschießen.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnte Christian Schemberg auch langjährige Mitglieder ehren: 10 Jahre: Hilde Schemberg. 40 Jahre: Uschi Pröll, Michael Dollinger, Lydia Strauß, Petra Mayinger und Herbert Leichtle. 50 Jahre: Franziska Brunner und Hans Pröll. 60 Jahre: Johann Rußwurm. (pm)