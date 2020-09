15:41 Uhr

Pläne für große Müllpresse stoßen auf Skepsis

Ein Unternehmen will in Gablingen Dämmstoffe lagern und behandeln. Diese sind zum Teil Krebs erregend. Doch auch andere Bauvorhaben sorgen in der ersten Sitzung nach der Sommerpause für erhöhten Gesprächsbedarf

Von Tobias Karrer

Über die Sommerpause haben sich beim Gemeinderat in Gablingen einige Themen angestaut. In der Sitzung am vergangenen Dienstag ging es daher vor allem um eines: das Bauen. Während die meisten Punkte auf der Tagesordnung schnell abgehandelt waren, weil das Gremium keinen Grund sah, die Bauanträge abzulehnen, sorgten ein paar wenige Punkte für heftige Diskussionen.

Die Bauleitplanung in Gablingen ist ein sensibles Thema

Der erste Punkt, zu dem es einige Wortmeldungen gab, war die Bauleitplanung der Gemeinde Langweid. Das Gewerbegebiet Foret, das im Nord-Osten direkt an die Gablinger Flur grenzt, ist für die Mitglieder des Gremiums ein sensibles Thema. In einer der letzten Sitzungen vor der Sommerpause wurde die geplante Wartungshalle des britischen Bahn-Unternehmens „Go-Ahead“ intensiv diskutiert. Der Gemeinderat fürchtet nach wie vor Licht- und Schallemissionen rund um die Uhr, die auch den Ortsteil Siedlung treffen könnten.

Dass es in den vorliegenden Planungen nicht um Go-Ahead geht, stellte Helga Kraus, die Leiterin des Bauamts, als erstes klar. Außerdem betonte sie, dass der Bebauungsplan der Gemeinde Langweid an dieser Stelle bereits seit 2018 rechtskräftig sei und es nur um eine Änderung gehe. Diese Änderung schmeckt vielen Gemeinderäten allerdings nicht.

Dabei geht es ihnen vor allem darum, dass Langweid sein Gewerbegebiet bis direkt an die Grenze zu Gablingen ausdehnen will. Christian Kaiser (Junge Bürger Gablingen) fragte nach: „Können wir dann auch noch bis an die Grenze bauen?“ Martin Uhl ( CSU) vermutete, dass Langweid hier einen Anschluss von „Am Sportplatz“ zur Industriestraße schaffen will, was viel LKW-Verkehr auf Gablinger Boden bedeuten würde.

Alles in allem werde man die Pläne, die die Gemeinde Langweid für das Gewerbegebiet Foret hat, nicht mehr kippen, meinte Helga Kraus. Deshalb plädierte sie für eine besser Zusammenarbeit der Gemeinden. Das befürworteten alle, auch wenn manche Gemeinderäte aufgrund wenig positiver Erfahrungen in der Vergangenheit noch Zweifel hegen. Thomas Wittmann zum Beispiel sprach von der Bringschuld des Nachbarn: „Es kommt mir vor, als müssten wir immer aufpassen, was die da drüben machen.“

Soll in Gablingen eine Müllpresse für krebserregende Stoffe entstehen?

Auch zu einer Bauvoranfrage am anderen Ende des Gemeindegebiets hat das Gremium noch viele Fragen. Ein Recycling-Betrieb, der im Süden auf Gersthofer Flur bereits existiert, will eine Presse für die Entsorgung künstlicher Mineralfasern (KMF) anschaffen. Die Dämmstoffe, die Laien als Glas- oder Steinwolle kennen und zum Teil krebserregend sein können, müssen dann auch vor Ort gelagert werden.

Gemeinderat Martin Uhl (CSU) ist skeptisch: „Den Betrieb gibt es schon auf Gersthofer Flur. Wir würden also etwas zulassen, von dem Gablingen wahrscheinlich keinerlei Vorteil hat.“ Dabei denkt er vor allem an mögliche Einnahmen durch die Gewerbesteuer oder die Beteiligung an der Einkommenssteuer. Werner Kapfer (Grüne) betonte: „Das ist dann eine von drei Pressen in ganz Bayern, da wird eine unheimliche Menge an Material kommen.“ Er fordert deshalb auch die Zufahrt zum Grundstück zu klären. Alles in allem will sich die Verwaltung jetzt als erstes mit den Fachbehörden am Landratsamt zusammensetzen und den Betreiber selbst befragen. „Ich will alle Informationen auf dem Tisch haben, bevor wir eine Entscheidung fällen“, erklärte Bürgermeisterin Karina Ruf.

Strittig: Neben dem Gablinger Schloss sollen Wohnungen entstehn

Auch über eine weitere Bauvoranfrage wurde während der Sitzung angeregt diskutiert. Der Grund: Ein Bauherr will in das große Stallgebäude in der Nähe des Schlosses Wohnungen bauen. Mit diesem Projekt hatte sich der Gemeinderat schon vor einiger Zeit befasst und eine Entwicklung des Grundstücks abgelehnt. Das Gebäude will man unbedingt erhalten, ebenso die Streuobstwiesen drumherum. Das Problem: Es ist nicht abschließend geklärt ob es sich bei dem Grundstück um einen „34er“, also unbebauten Innenbereich, oder einen „35er“ also Außenbereich handelt.

Im Innenbereich hätte die Gemeinde ohne Bebauungsplan kaum eine Chance, die Entwicklungen auf dem Grundstück einzuschränken. Im Außenbereich gibt es allerdings die Möglichkeit, das Gebäude als aus kulturhistorischen Gründen schützenswert einzustufen. Im Verbindung mit dem Gablinger Schloss sei das laut Helga Kraus schlüssig zu begründen. Der Bauherr dürfe das Gebäude dann nicht verändern, aber als Wohnbau „umnutzen“ und müsse auch für den Anschluss selbst bezahlen.

Themen folgen