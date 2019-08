vor 38 Min.

Plätze in der Diedorfer Kurzzeitpflege sind begehrt

Gut betreut in einem familiären Umfeld fühlen sich die beiden 90-jährigen Damen Alwine Hittmann und Renate Rumanus im Seniorenzentrum Diedorf. Mit im Bild sind Geschäftsführerin Hannelore Britzlmair, Petra Schmidt und die stellvertretende Pflegedienstleiterin Monica Skurka.

Das Seniorenzentrum Diedorf besteht seit 20 Jahren. Doch nicht nur die Raumnot macht Probleme.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

20 Jahre Seniorenzentrum in Diedorf – das wird gefeiert. Die Geschichte begann 1996, als sich das Bayerische Rote Kreuz und die Ökumenische Sozialstation Neusäß-Dietkirch zusammen taten und dieses gemeinsame Projekt ins Auge fassten.

„Zwei Wohlfahrtsverbände schließen sich zusammen, das war noch nie der Fall gewesen“, erinnert sich die Geschäftsführerin Hannelore Britzlmair. Beide Organisationen brachten ihre Erfahrungen dafür mit. Die Ökumenische Sozialstation betrieb die Tagespflege in Diedorf, das BRK hatte Wissen über das Betreute Wohnen aus Einrichtungen in Neusäß und Augsburg. Diese Erfahrungen wurden gebündelt, lediglich die Kurzzeitpflege bedeutete für beide Institutionen Neuland.

Es wurden 127 Wohnungen im Betreuten Wohnen erstellt

Einen optimalen Start bot damals der Förderverein Diedorf, der 1993 von Alt-Bürgermeister Otto Völk gegründet wurde und für die Umsetzung dieses Vorhabens mit insgesamt zwölf Wohneinheiten sowie Kurz- und Tagespflegeeinrichtungen, drei wichtige Gesundheitseinrichtungen an der Lindenstraße in Diedorf baute. Der Bauträger des Seniorenparks baute weitere fünf Häuser, somit wurden 127 Wohnungen im Betreuten Wohnen erstellt. Bereits 1998 erfolgte der Spatenstich für die Gebäude von Kurz- und Tagespflege, die rollstuhlgerecht angelegt wurden.

Die ersten Mitarbeiter begannen im Januar 1999 für das Betreute Wohnen und auch die ersten Bewohner zogen ein. Es gab auch schwierige Zeiten, erinnert sich Britzlmair. So seien in den vergangenen 20 Jahren viele Kurzzeitpflegen kaputt gegangen. Allein die drei Standbeine des Seniorenzentrums Diedorf, Betreutes Wohnen, Kurzzeit- und Tagespflege, unterstützten die Arbeit in Diedorf und boten finanziellen Ausgleich. Auch politische Veränderungen wie die Losung „ambulant vor stationär“, wodurch die Menschen mehr Geld für die Pflege bekamen brachte für das Seniorenzentrum wirtschaftliche Erleichterung.

Die überschaubare Größe ermöglicht ein familiäres Miteinander

Derzeit werden dort 15 Kurzzeitpflegeplätze und 20 Tagespflegeplätze angeboten. Im Juli 2000 wurde eine Therapiegruppe für die Kurz- und Tagespflege eröffnet. Mitarbeiter entwickelten Beschäftigungskonzepte zur Aktivierung der Senioren. Ein besonderer Vorteil der Kurzzeitpflege ist ihre überschaubare Größe von 15 Plätzen, womit ein familiäres Miteinander geboten werden kann.

Angehörigen mit Urlaubsplänen rät Britzlmair deshalb sich frühzeitig anzumelden. Gerne würde sie noch zehn Plätze mehr in der Kurzzeitpflege anbieten, denn gerade diese Angebote sind es, die den Angehörigen Entlastung bieten. „Hätte ich 30 weitere Kurzzeitpflegeplätze, wären auch diese voll.“ Dabei würde die Leiterin gerne diese Plätze in zwei Abteilungen trennen: eine für Senioren, eine für behinderte Kinder. Der Landkreis könnte die Plätze brauchen und die Angehörigen wären froh“, erklärt sie im Hinblick auf eine oft ungeheure Belastung, wenn es gilt seiner Erwerbsarbeit nachzugehen und gleichzeitig die 90-jährige pflegebedürftige Mutter zu versorgen. Doch dafür fehlen die Räumlichkeiten.

„Es sind keine Fachkräfte zu bekommen“

Aber nicht allein der Platz macht Probleme, das Hauptproblem ist der Pflegenotstand. „Es sind keine Fachkräfte zu bekommen“, erklärt sie. Jetzt soll aber erst einmal gemeinsam fröhlich das 20-jährige Bestehen mit einem Mitarbeiterfest, einem Sommerfest für die Senioren am 16. August und einem Tag der offenen Tür am 17. August, mit Führungen von 14 bis 15 und von 16 bis 17 Uhr gefeiert werden. Auch die Vorbereitungen werden gemeinsam in familiären Rahmen gestemmt. „Bei uns gibt es alles frisch“, erklärt Britzlmair und freut sich über die Mithilfe einiger Seniorinnen beim Schälen von 50 Kilogramm Kartoffeln für den Kartoffelsalat.

