Planspiel: Smoothie und Sneaker als Geschäftsidee

Die Freiheitsstatue auf dem Plakat von (von links) Amelie Fell, Annalena Link und Leonie Wurm trägt das Produkt an den Füßen, das die drei Schülerinnen ins Finale des Planspiels „Play the Market“ bringen soll.

Schülerinnen des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen haben am bayernweiten Planspiel „Play the Market“ teilgenommen und sind ins Halbfinale gekommen.

Von Brigitte Mellert

Amelie, Annalena und Leonie stehen vor ihrer Klasse und stellen souverän in einer Power-Point-Präsentation ihr Unternehmen „Liberty Global“ vor. Die drei Zehntklässlerinnen des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen haben an dem Planspiel „Play the Market“ teilgenommen und sind mit ihrem Wirtschaftsplan unter den besten 120 von 1900 Schülern gelandet. Am kommenden Wochenende vom 17. bis zum 19. Mai nehmen sie deshalb am Halbfinale im Schloss Schwaneck in Pullach im Isartal teil – und vertreten dort als einzige eine Schule aus dem Landkreis Augsburg. Eine wichtige Rolle spielte dabei ein Smoothie.

Das Planspiel wird unter anderem unterstützt vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft und vom bayerischen Wirtschaftsministerium. Mitmachen dürfen alle bayerischen Gymnasien und Fach- und Berufsoberschulen ab der 10. Jahrgangsstufe. Laut Wirtschaftslehrer Sebastian Blum ist das Paul-Klee-Gymnasium kein Neuling: „Schon zum siebten Mal hat die Wirtschaftsklasse an dem Planspiel teilgenommen.“ Dass seine Schüler so viel Interesse an betriebswirtschaftlichen Vorgängen haben, liegt daran, dass sie den Wirtschaftszweig des Gymnasiums gewählt haben – so wie die Klasse 10d, zu der die drei Mädchen gehören. Ab der achten Jahrgangsstufe beschäftigen sich die Schüler mit Wirtschafts- und Rechtslehre sowie Wirtschaftsinformatik. Viele der betriebswirtschaftlichen Vorgänge und Begriffe kannten sie daher schon, sagt Amelie. „Ich finde das Planspiel sehr übersichtlich aufgebaut, und wir sind schnell damit klargekommen.“

Schüler werden zu Unternehmern

Doch worum geht es überhaupt? Jede Schulgruppe wird Geschäftsführer ihres eigenen fiktiven Unternehmens und trifft die Entscheidungen für die nächsten sechs Geschäftsjahre. Das Unternehmen haben die Schüler nicht gründen müssen, sie haben ein bereits bestehendes von der älteren Generation übernommen. Entsprechend war schon ein gewisses Anfangskapital vorhanden. Die Leitung des Wirtschaftsmarktes hat ein Spielführer übernommen, der regelmäßig den Teilnehmern erklärt, wie sich ihr Produkt auf dem Markt entwickelt.

Die erste Runde lief vom 23. Januar bis zum 12 März, das war die Internetrunde. Über sechs Wochen haben Amelie, Annalena und Leonie für einen Smoothie einen betriebswirtschaftlich sinnvollen Wirtschaftsplan entwickelt – so wie auch alle anderen Teilnehmer. Die Schüler haben zum Beispiel entschieden, wie viel sie die nächsten sechs Jahre investieren möchten, in welcher Stückzahl sie produzieren und ob sie Angestellte oder Azubis haben. All diese Informationen gingen an den Spielführer, der ihr Unternehmen in dem fiktiven Markt einordnet. Insgesamt sind 30 fiktive Märkte entstanden, in denen 1900 Schüler, auf etwa 700 Teams aufgeteilt, um die Wette wirtschaften.

Kleine Produktion, hohe Preise und hohe Margen

Leonie, Amelie und Annalena haben sich für ein kleines Unternehmen entschieden. Ihre Strategie lautete: kleine Produktion, hohe Preise und hohe Margen – das heißt eine hohe Gewinnspanne. „Durch gutes Marketing haben wir unseren Smoothie „Fancy Fruit“ schnell verkaufen können“, erzählt Leonie. Nur blieb am Ende doch zu viel von dem Fruchtgetränk übrig. „Die Lagerkosten waren zu hoch“, erklärt die Schülerin weiter. Am Ende schließen die Mädchen auf Platz zwei ab – kurz vor Schluss wurden sie von einem anderen Unternehmen überholt. Dennoch stehen sie als Marktsieger im Halbfinale.

Dort fangen die Schüler wieder bei null an und müssen ein neues Produkt entwickeln. Dieses Mal soll es kein Smoothie, sondern ein Sneaker sein. Die drei Gymnasiastinnen haben ihren Schuh auf den klingenden Namen „Sneaker NY 300“ getauft: Drei Leute, dreimal 100 Prozent, mit dem Ziel New York. Denn: Gehören die drei zu den neun besten Teams, können sie im Finale vom 3. bis 5. Juli in München eine einwöchige Sprachreise nach New York gewinnen. Dass die drei Mädchen dieses Ziel vor Augen haben, verrät auch der Name ihres Unternehmens. In Anlehnung an die Freiheitsstatue, die sich auf ihrem Plakat findet, haben sie sich „Liberty Global“ genannt. Im Englischen lautet der Name der Statue „Statue of Liberty“ oder „Lady Liberty“.

Die Konkurrenz ist groß

Doch vor dem großen Gewinn müssen Amelie, Leonie und Annalena erst einmal im Halbfinale bestehen. „Weiter denken wir nicht, die Konkurrenz ist so groß“, sagt Amelie mit leichter Nervosität in der Stimme. Der Wettbewerb in Pullach dauert drei Tage. Drei Tage, an denen die Schüler beweisen müssen, dass sie auch unter Zeitdruck die richtigen Entscheidungen treffen. Denn das Tempo ist nun höher, die Entscheidungen schwieriger. Ihr Lehrer Blum versucht, sie zu beruhigen: „Macht euch keinen Kopf, ihr habt wirklich gute Chancen.“

Die drei starten mit einem Vorsprung ins Halbfinale. Schon vor Wettbewerbsbeginn konnten die Teams Punkte sammeln: Halten die Teilnehmer eine Pressekonferenz ab, bekommen sie einen Bonus von 20 Prozent auf ihr Betriebsergebnis. Amelie, Annalena und Leonie haben diese Chance genutzt und ihrer Klasse das Geschäftsmodell für „Liberty Global“ vorgestellt.

