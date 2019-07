vor 38 Min.

Platzmangel in Zusmarshausen: Realschule muss raus

Längst zu klein ist die Realschule in Zusmarshausen. Jetzt verliert sie auch noch ihr Ausweichquartier in der benachbarten Volksschule. Denn dort brauch man auch dringend Platz.

Weil die Grund- und Mittelschule ihre Räume selber braucht, erhält der Landkreis die Kündigung für vier ausgelagerte Klassenzimmer. Er setzt nun auf Unterricht in Containern.

Von Christoph Frey

Wegen Eigenbedarfs gekündigt: Diese Schreckensvorstellung vieler Mieter ist jetzt für den Landkreis Augsburg wahr geworden. Er muss mit seinen in die Grund- und Mittelschule Zusmarshausen ausgelagerten Realschulklassen ausziehen. Stattdessen soll der Unterricht spättestens ab dem übernächsten Schuljahr in Containern stattfinden. Dieser Zustand wird voraussichtlich mehrere Jahre andauern und ist auch eine Folge der bayerischen Schulpolitik.

Schon jetzt ist die Raumnot der Realschule (31 Klassen) groß. Rein rechnerisch fehlen ihr 13 Klassenräume, seit Jahren sind vier Klassen im benachbarten Volksschulgebäude untergebracht. Vier Klassen haben kein eigenes Klassenzimmer, sondern müssen zum Teil von Stunde zu Stunde umziehen. „Das ist wirklich übel,“ beschreibt Konrektor Arthur Englert die Lage.

Zu viele Grundschüler und Ausbau der Betreuung Grund für Platzmangel

Es kam noch schlimmer. Denn Ende März flatterte dem Landkreis die Kündigung für die vier Klassenzimmer in der Volksschule auf den Tisch. Die Grund- und Mittelschule weiß nämlich ebenfalls nicht mehr so recht, wohin mit den Kinder: Mehr Grundschüler sowie der Ausbau der Mittags- und Ganztagsbetreuung zählen zu den Gründen. Außerdem kommen infolge des Schulverbunds mit Welden und Dinkelscherben mehr Kinder. Spätestens zum 31. Juli 2021 müsse die Realschule deshalb aus der Volksschule raus, so der Zusmarshauser Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzende Bernhard Uhl. Früher wäre den Zusmarshausern sogar noch lieber.

Der Landkreis - so hat es dessen Schulausschuss am Montag empfohlen – will nun mindestens sechs Klassenzimmercontainer an seiner Realschule aufstellen und die sollen dort auch einige Jahre bleiben, wie Landrat Martin Sailer (CSU) sagte. „Das wird keine kurzfristige Lösung sein.“ Angesichts der Großprojekte in Gersthofen und Neusäß, wo Gymnasien neu gebaut beziehungsweise saniert werden, fehle das Geld für einen Ausbau der Realschule. „Das können wir nicht stemmen.“

Unterricht in Containern sei alles andere als die reine Freunde, warnte der Kreisrat (Grüne) und Berufsschullehrer Alexander Kolb. Für Bernhard Walter (SPD) ist die Situation auch der bayerischen Schulpolitik geschuldet: „Weil die Zahl der verfügbaren Lehrerstunden nicht reicht, kommt es zu einer Konzentration in Zusmarshausen.“

In Welden und Dinkelscherben stehen Klassenräume leer

Walter spielt damit auf den Schulverbund Augsburger Land West an, zu dem sich im Mittelschulbereich die Schulverbände Dinkelscherben, Zusmarshausen und Welden zusammengeschlossen haben. Weil es nicht genügend Lehrer für mehrere kleine Klassen gebe, würden weniger, aber größere, in Zusmarshausen gebildet und die Kinder dorthin gefahren. Konkret gebe es an der Zusmarshauser Mittelschule zwei achte Klassen, in Dinkelscherben und Welden keine mehr. Das bedeutet auch: Während in Zusmarshausen händeringend Klassenzimmer gesucht werden, stehen sie woanders leer.

Dieses schleichende Ausbluten der wohnortnahen Mittelschulen sieht Walter mit Sorge. Hinzu kommt die starke Konkurrenz durch die Realschulen und Gymnasien. Im gesamten Holzwinkel plus Altenmünster, mithin einem Raum von 14000 Einwohnern, blieben nur 13 Prozent der Grundschüler an der Mittelschule.

Landkreisweit verzeichnen die insgesamt sechs Realschulen für das kommende Schuljahr einen leichten Schülerzuwachs von zweieinhalb Prozent. Mehr als 700 neue Realschüler soll es ab September geben. Bei den fünf Gymnasien ging es mit 585 Fünftklässlern bei den Einschreibungen in diesem Frühjahr dagegen um fast acht Prozent nach unten. Ein Trend, wie sich die Schülerzahlen im Landkreis entwickeln, lässt sich laut Armin Falkenhein von der Schulverwaltung des Landkreises aus diesen Zahlen aber noch nicht ablesen. Die Einschreibungszahlen seine lediglich eine „Momentaufnahme“. Tiefere Einblicke soll ein neues Schulgutachten ermöglichen. Es wird für den Herbst erwartet.

