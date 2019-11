Platzverweis für alle Politiker im TSV-Vereinsheim

Gemeint war nur die rechtspopulistische AfD, jetzt trifft es auch andere Parteien.

Für alle Politiker, die die beliebte TSV-Gaststätte für Veranstaltungen nutzen, gilt jetzt: Platzverweis. Die Politik muss ab Januar draußen bleiben, für den Kommunalwahlkampf muss sie sich andere Plätze suchen. Das ist nicht ohne Ironie, wenn man weiß, welch offenes Ohr die Fraktionen des Gersthofer Stadtrats in den vergangenen Jahren stets für den TSV Gersthofen hatten.

Abgesehen von dieser lokalpolitischen Note zeigt die Rote Karte für die Politik im Wirtshaus aber, wie schnell der Schuss nach hinten losgehen kann, wenn man auf die AfD einfach mit Ausgrenzung reagiert. Ohne Zweifel sind die Äußerungen mancher Vertreter dieser Partei einfach unsäglich, ist die Nähe zum Rechtsextremismus nicht zu übersehen.

Man muss sie aushalten können

Gleichzeitig aber ist die AfD demokratisch legitimiert, in ihrer Gesamtheit nicht als extremistisch eingestuft und auch keineswegs verboten. Man muss sie nicht mögen, aber man muss sie aushalten können. Was wirklich gegen die AfD hilft, sind Argumente und die politische Auseinandersetzung. Dafür gibt es schon viele gute Beispiele. Im Gersthofer Wirtshaus am Sportplatz werden sie nicht mehr zu finden sein.

