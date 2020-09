09:30 Uhr

Platzwunde am Kopf: 80-Jähriger stürzt in Neusäß von Fahrrad

Ein 80-Jähriger ist am Donnerstag in Neusäß von seinem Fahrrad gestürzt.

Der 80-Jähriger musste mit einer Verletzung am Kopf ins Krankenhaus nach Augsburg gebracht werden.

Ein 80-Jähriger hat sich beim Sturz von seinem Fahrrad eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Laut Polizei stürzte der Mann am Donnerstag gegen 8 Uhr an der Westheimer Straße in Neusäß.

Neusäß: Senior muss nach Fahrradunfall ins Krankenhaus

Er musste mit einem Rettungswagen ins Uniklinikum nach Augsburg gebracht werden. (kinp)

