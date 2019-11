Poesie und Brunch

vor 29 Min.

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Der Seniorenkreis der Kuratie St. Johannes Baptist und von St. Georg und Michael lädt zum Vortrag „Bäume in Märchen, Gedichten, Liedern und Bräuchen“ ein. Beginn ist am Mittwoch, 13. November, um 14 Uhr in der Kuratie, Friedrich-Ebert-Straße 10. Es referiert Brigitte Bollinger.

Heinz Münzenrieder und Herbert Miehle vom Gögginger Geschichtskreis beleuchten den politischen Neubeginn 1945 in Göggingen am Donnerstag, 14. November, ab 18 Uhr im Geschichtskreis-Archivraum, Klausenberg 5a.

Die Geschichte „Eule Elli wünscht sich Freunde“ wird am Dienstag, 12. November, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen.

Krimiautor Wolfgang Kemmer erzählt am Sonntag, 17. November, spannende Kurzgeschichten beim Poesiebrunch des Mehrgenerationentreffs Pfersee. Beginn ist um 10 Uhr im Abraxas, Sommestraße 30.

Zum Preisschafkopf lädt der Schafkopfclub Pfersee am Samstag, 16. November, ab 19.30 Uhr in die Gartenkantine Uhlandwiese. Anmeldung ab 18 Uhr unter Telefon 0176/84033645. (mus)

