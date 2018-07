00:38 Uhr

Poesiebrunch im Abraxas

Veranstaltungen in den Stadtteilen



Die Siedlergemeinschaft Göggingen-Schafweidsiedlung lädt zum Sommerfest am 6. und 7. Juli in der Schafweidsiedlung am Vereinsheim am Waldmeisterweg. Angezapft wird am Freitag, 6. Juli, um 18 Uhr. Am Samstag wird um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen begonnen, zudem gibt es Grillspezialitäten, Cocktails sowie eine Übertragung der WM-Viertelfinalspiele.

Das Bilderbuch „Kater Kamillo geht zum Arzt“ wird am Dienstag, 3. Juli, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Das Bilderbuchkino „Wie Henri Henriette fand“ wird am Mittwoch, 4. Juli, um 15 Uhr gezeigt. Beide Veranstaltungen sind für Kinder ab vier Jahren geeignet. Für das Kino wird um Anmeldung unter Telefon 0821/234-2760 oder per E-Mail an buecherei.kriegshaber@augsburg.de gebeten.

Der nächste Poesiebrunch mit Carl E. Rice findet am Sonntag, 8. Juli, um 10 Uhr im Kulturhaus Abraxas, Sommestraße 30, im Ballettsaal, statt. Diesmal gibt es keinen Gast, sondern die Besucher sind aufgefordert, persönliche Geschichten und Gedichte, ob Selbstgeschriebenes oder Lieblingstexte, mitzubringen. Wer möchte, kann auch eine Kleinigkeit zum Büfett beitragen. Veranstalter ist der Mehrgenerationentreffpunkt Pfersee. (mus)

