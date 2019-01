vor 42 Min.

Poesiebrunch und Tanztee

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Der Frauenbund zeigt den Film „Papst Franziskus – ein Mann seines Wortes“ am Mittwoch, 9. Januar, um 14.30 Uhr im Roncallihaus, Klausenberg 7.

Die Geschichte „Das Schneemannkind“ wird am Dienstag, 8. Januar, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Die Veranstaltung ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Selbstironisch wird der Poesiebrunch am Sonntag, 13. Januar, von 10 bis 12 Uhr im Abraxas, Sommestraße 30, im Ballettsaal geboten. Unter dem Titel „Wirklich schon wieder ein Jahr“ geht es humorvoll um die erfüllten und nicht erfüllten Vorsätze des letzten Jahres. Veranstalter ist der Mehrgenerationentreffpunkt Pfersee.

Geschichten und Märchen für Groß und Klein erzählen Carl E. Rice und Annelies Haaser-Schwalm bei der „Pferseer Märchenzeit“ am Samstag, 12. Januar, um 14.30 Uhr im Rotkreuz-Lädle, Augsburger Straße 14. Der Tanztee „Darf ich bitten?“ für die ältere Generation findet ab 9. Januar wieder jeden Mittwoch von 14 bis 17 Uhr im Mehrgenerationentreffpunkt, Kirchbergstraße 15, im Saal statt. Harry Rinninger spielt auf. (mus)

