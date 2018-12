17.12.2018

Poldis letzter Coup mit Garantie zum Lachen

Der Schützenverein Lechtal spielt an vier Abenden eine lustige Komödie

Eine „Lachgarantie“ gibt die Theatergruppe des Schützenvereins Lechtal Herbertshofen ab, wenn sie in Kürze an vier Spieltagen das Lustspiel „Poldis letzter Coup“ auf die Bühne bringt. Der Dreiakter stammt aus der Feder des bekannten Autors Erich Koch.

Die Vorstellungen in der Turnhalle Herbertshofen finden am Freitag, 28., und Samstag, 29. Dezember sowie Freitag, 4. Januar 2019 und Samstag, 5. Januar, jeweils um 19.30 Uhr statt.

Kurz zum Inhalt des Stücks: Graf Poldi, auch „schöner Egon“ genannt, hat sich in der Pension der Familie Wimmer eingemietet, da ihm in der Stadt der Boden unter den Füßen zu heiß geworden ist. Pensionswirtin Gabi und ihre Freundin Lore verfallen seinem Charme, zumal ihre eigenen Männer, Walter und Oscar, keine aufmerksamen Ehemänner sind. Walter jedoch ahnt etwas und beschließt, bei einem vorgetäuschten Urlaub mit seinem Freund Oskar, bei dem er sich als Frau Waltine verkleidet, seiner Frau auf die Finger zu schauen. Opa, der den vergesslichen Alten spielt, will nach einem Verdacht dem „schönen Egon“ das Handwerk legen. In der Pension taucht Mausi auf, die von Graf Poldi um ihr ganzes Geld gebracht wurde. Nach einem Abend im Maxim, wo sich alle Personen versammelt haben, überschlagen sich die Ereignisse. Dass zuletzt doch noch alles ein gutes Ende findet, hat die Familie ihrem Opa zu verdanken.

Auf der Bühne sind zu sehen Franz Bissinger (Walter Wimmer), Gabi Wimmer (Anita Witzenberger), Olli Wimmer (Andreas Reimann), Opa (Christian Pechinger), Oskar Geizfrei (Thomas Hietmann), Lore Geizfrei (Sandra Vogel), Graf Poldi (Daniel Schlosser), Mona (Natalie Frühwald).

Hinter der Bühne fungieren Reimund Stock und Thomas Hietmann (Regie), Werner Mederle (Ansage), Anika Pechinger, Lisa Stapf, Isabella Stapf, Julia Witzenberger (Maske), Erich Eser (Bühnenaufbau), Reimund Stock (Bühnenbild), Bernhard Kraus, Florian Schmidberger, Anton Kraus (Technik), Christian Stock (Video). (peh)

Der Eintrittspreis beträgt sieben Euro. Karten sind im Vorverkauf bei der Firma Ludwig Streit, Herbertshofen, Klemensstraße, erhältlich. Kartenreservierungen sind möglich unter theaterkarten@bayern-mail.de.

