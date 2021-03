vor 26 Min.

Politiker beschweren sich über rabiate Händler auf Gersthofer Rathausplatz

Plus Ein SPD-Stadtrat beschwert sich über den rauen Ton der Händler auf dem Gersthofer Wochenmarkt gegenüber Politikern, die auf dem Rathausplatz Wahlkampf betreiben.

Von Christoph Frey

Wenn in Gersthofen Wahlkampf ist - und spätestens im Sommer ist mit Blick auf die Bundestagswahl damit zu rechnen - dann spielt der Rathausplatz eine zentrale Rolle. Dann stehen dort häufiger als sonst die Vertreter der Parteien mit ihren Infoständen, vorzugsweise auch am Samstag, wenn der Wochenmarkt die Besucher anlockt. Doch es gibt ein Problem.

Nicht alle Händler auf dem Markt schienen in der Vergangenheit nämlich angetan von ihren Nachbarn, die da um die Wählergunst warben. Sei es aus inhaltlichen Vorbehalten einzelnen Personen und Programmen gegenüber oder aus der Grundvermutung heraus, dass die räumliche Nähe zur Politik schlecht fürs Geschäft sei: Einige Händler äußerten sich offenbar wenig freundlich. Sogar mit dem Anwalt sollen einzelne schon gedroht haben.

Das berichtete Peter Schönfelder ( SPD) jetzt im Finanzausschuss und klagte: "Wir werden angegangen, das ist zum Teil beleidigend." Schönfelder forderte von der Stadtverwaltung Abhilfe und sagte: "Das kann nicht angehen. Die haben ihren Mund zu halten." Schließlich, so der lang gediente SPD-Kommunalpolitiker, müssten die Händler auf dem Wochenmarkt der Stadt Gersthofen keinerlei Stand- oder Zulassungsgebühren bezahlen. Dafür dürften die gewählten Vertreter dieser Stadt dann schon erwarten, nicht in aller Öffentlichkeit angepflaumt zu werden.

So viel zahlen die Händler auf dem Jahrmarkt in Gersthofen

Anlass für Schönfelders Schilderung war der Erlass einer neuen Marktsatzung für den Wochenmarkt, der immer samstags von 7 bis 12.30 Uhr abgehalten wird. Nur einmal im Jahr findet dagegen der Gersthofer Jahrmarkt am 1. Mai statt. Wann es die Veranstaltung in Zeiten von Corona wieder geben kann, ist offen. Wenigstens gibt es jetzt eine neue Satzung, und in der stehen sogar Preise. Ein Stand auf dem Markt, der in der Vergangenheit immer an die 100 Händler anzog und gleichzeitig einen verkaufsoffenen Feiertag mit sich brachte, kostet je laufenden Meter Verkaufsplatz drei Euro. Obendrauf kommen noch einmalig sieben Euro Verwaltungskostenpauschale.

