Politiker informieren die Erlinger über kommende Projekte

Rudolf Helfert und Alois Reiner sprechen über Wasserversorgung und Ortsgestaltung. Urnen kritisiert

Über aktuelle Themen der Marktgemeinde Meitingen, besonders in Erlingen, informierte die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Erlingen wie jedes Jahr eine interessierte Bürgerschaft in der Sportgaststätte Erlingen. Viele Erlinger diskutierten mit den beiden Marktgemeinderäten der Fraktion der Freien Wähler, Rudolf Helfert und Alois Reiner.

Verkehrskontrollen: Seit wenigen Tagen werden in der Marktgemeinde und den Ortsteilen Geschwindigkeitskontrollen mit Blitzgeräten durchgeführt, vorwiegend in Tempo-30-Zonen, berichtete Alois Reiner. Monatlich werde in einem Zeitraum von 20 Stunden die Geschwindigkeit überprüft. Wenn Autofahrer das Tempolimit um 20 Stundenkilometer und mehr überschreiten, seien ein Bußgeld, Punkte und gegebenenfalls auch ein Fahrverbot fällig, erklärt Alois Reiner.

Diwi-Gebäude: Derzeit würden, so Helfert, an dem von der Marktgemeinde erworbenen ehemaligen Diwi-Gebäude Eternitplatten von den Außenwänden entfernt. Die Entsorgungskosten belaufen sich auf 70000 Euro. Die Marktgemeinde plane in einigen Jahren den Abriss des Gebäudes. Allerdings hätten vor dem Kauf durch die Marktgemeinde noch einige Geschäftsinhaber ihre Mietverträge verlängert.

Wasserversorgung: Die Meitinger Wasserversorgung ist in die Jahre gekommen. Dazu gehören auch die Leitungen an der Unterquerung der Schmutter. „Eine Erneuerung der Leitung ist genauso notwendig wie eine Druckerhöhungsanlage für Langenreichen“, erklärte Helfert.

Ortsgestaltung: In Langenreichen stehe eine Umgestaltung des Dorfplatzes und eine Umbaumaßnahme des Feuerwehrhauses auf der Agen-da. Im März beginnt die Erschließung des Erlinger Baugebietes. Alle 43 Bauplätze sind verkauft.

Ortsmitte Erlingen: Vor einem Jahr erwarb die Gemeinde den Dorfstadel in der Ortsmitte. Im Rahmen einer einfachen Dorferneuerung soll diskutiert werden, welche Nutzung Stadel und Dorfplatz haben sollen. „In diesem Jahr wird jedoch nichts Gravierendes mehr passieren“, sagte Alois Reiner.

Friedhof Erlingen: Für die Erweiterung des Erlinger Friedhofs bestehe derzeit kein Handlungsbedarf. Seit längerer Zeit ist der nach Meinung der Erlinger verwahrloste Standort der Urnenstelen am Friedhof vielen Friedhofbesuchern ein Dorn im Auge. Bereits im letzten Jahr kündigte Bürgermeister Michael Higl beim Ortsgespräch eine Besichtigung der Stelen an, passiert sei bis heute nichts, monierte ein Erlinger Zuhörer.

Busverkehr: Reinhard Reiter regte eine Verlegung der beengten Bushaltestelle Raiffeisenbank zur Sicherheit von Kindern und Schülern an. „Im Zuge der Dorferneuerung kann eventuell die Haltestelle von der Alten Dorfstraße auf die andere Straßenseite an die Zollhausstraße verlegt werden“, sagte dazu Rudolf Helfert. (peh)