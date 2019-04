00:34 Uhr

Politiker stellen sich den Fragen der Jugend

Vor der U18-Europawahl findet in Ustersbach noch eine Podiumsdiskussion statt

Die Europawahl am Sonntag, 26. Mai, ist unter anderem auch ein Gradmesser, bei dem die Wähler zeigen können, welche Bedeutung Europa für den Einzelnen hat. Dabei sollen auch die Jugendlichen unter 18 Jahren mit ins Boot genommen werden. Dies geschieht mit speziellen U18-Europawahlen. Eine solche findet beispielsweise – unabhängig vom Wohnort – am Freitag, 17. Mai, von 10 bis 18 Uhr in der Ustersbacher Grundschule statt.

Doch vor der Wahl für Jugendliche ist noch am Freitag, 3. Mai, um 19 Uhr im Forum eine Podiumsdiskussion angesagt. Hier haben alle interessierten Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie auch Erwachsene die Möglichkeit, die Wahlprogramme der Parteien zu vergleichen und persönlich Vertretern der Politik Fragen zu stellen.

Neun Parteivertreter haben ihr Kommen signalisiert: SPD-Europaabgeordneter Benjamin Adam sowie Kerem Billor, Mitglied im Vorstand der Linken des Landkreises Augsburg. Das Mitglied des Landesvorstands der Jungen AfD, Rafael Hauptmann, ist ebenso dabei wie Andreas Jung von den Piraten, Junge-Union-Kreisvorsitzender Ludwig Lenzgeiger und die ÖDP-Kreisvorsitzende Gabi Olbrich-Krakowitzer. Vervollständigt wird die Riege vom FDP-Kandidat für die Europawahl, Joachim Pehlke, dem Sprecher der Grünen-Jugend Augsburg, Paul Primbs, und dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Jungen Freien Wähler, Ferdinand Traub.

Sowohl die Podiumsdiskussion als auch die U18-Europawahl sollen die Jugendlichen vor Ort und in der Region auf lockere Weise an die Politik heranführen, sagen die Jugendbeauftragten der Gemeinde Ustersbach, Andrea Braun und Angelika Ortner.

Die Wahlergebnisse werden übrigens nach Berlin weitergeleitet. Die Politiker sollen schließlich auch erfahren, wie die unter 18-Jährigen abgestimmt haben, ergänzen Braun und Ortner. (ruis/ Symbolfoto: Alexander Kaya)

