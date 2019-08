vor 39 Min.

Politische Plaudereien führen in den Wald

Traditionell wandert der Bundestagsabgeordnete für das Augsburger Land jedes Jahr mit seinem Anhang. Was die Teilnehmer diesmal von Hansjörg Durz wissen wollten

Rund 70 Menschen haben am Mittwoch ihre Wanderkleidung angezogen und ihre Füße in festes Schuhwerk gesteckt. Die diesjährige Sommertour mit Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz führt entlang des Ganghofer-Wegs in Welden – und bringt mit einigen Anhöhen und engen Pfaden die Teilnehmer, hauptsächlich im Rentenalter – zum Schnaufen. Einige nehmen an der Rundwanderung teil, um mit Durz über aktuelle politische Fragen wie die vergangenen Europapolitik oder die Ökosteuer zu reden. Größtenteils wollen die Menschen aber einfach miteinander plaudern und wandern.

Karolina Reitmayer aus Horgau kennt den Bundestagsabgeordneten seit Langem, besuchte ihn schon in seinem Berliner Büro. Ein Thema liegt ihr am Herzen, das sie auch persönlich betrifft: Geburtshilfe. „Meine Tochter arbeitet in dem Bereich“, erzählt sie, die Arbeitsbedingungen seien jedoch sehr schwierig. Viele Hebammen hätten Schwierigkeiten, die horrenden Versicherungskosten zu stemmen. Dieses Anliegen möchte Reitmayer mit Hansjörg Durz besprechen. Sie war wie die meisten Teilnehmer schon bei den Wanderungen des Vorgängers von Durz, Eduard Oswald, dabei. Dieser hatte die Tradition der Sommerwanderung eingeführt. Durz wandert aber nicht nur, er radelt auch mit Teilnehmern durch die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg.

Auch Sonnhild und Eberhard Gärtner aus Gersthofen sind bekannte Gesichter. Beide sind schon mehrfach mitgewandert und freuen sich über die unterschiedlichen Touren. Aus Freude an dem Rundweg durch die Westlichen Wälder hat sich das Ehepaar auch dieses Mal wieder angeschlossen.

Der Ganghofer-Weg ist benannt nach Ludwig Ganghofer, einem Schriftsteller aus Welden. Werke wie „Der Jäger von Fall“ und „Der Tor und der Tod“ machten ihn berühmt. Während seiner Schaffenszeit zählte er Persönlichkeiten wie Rainer Maria Rilke und Karl Valentin zu Weggefährten.

Andere Teilnehmer nutzten den rund zweistündigen Rundweg dazu, um mit dem Abgeordneten aktuelle politische Fragen zu klären und persönliche Anliegen zu klären. Zwei junge Mitarbeiter aus dem Berliner Büro, die Hansjörg Durz bei der Wanderung begleiteten, standen ihren neugierigen Fragen Rede und Antwort. So erklärten sie beispielsweise die Hintergründe der vergangenen Europawahlen oder erzählten aus dem Alltag eines Berufspolitikers.

Für Renate Lang aus Augsburg ist die Wanderung ein Zusammentreffen mit Bekannten. Obwohl sie wegen einer Verletzung nur mit Wanderstöcken teilnehmen kann, ist sie heuer „zum zehnten Mal dabei“, sagt sie. Hansjörg Durz kenne sie schon seit längerer Zeit und nutzte den Spaziergang auch für private Gespräche mit dem Berufspolitiker. (mells)

