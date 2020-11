vor 52 Min.

Polizei Gersthofen meldet wieder Rollerdiebstahl

Immer wieder haben es seit einigen Tagen Unbekannte in Neusäß und Gersthofen auf Motorroller abgesehen. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Die Diebstahlserie geht weiter. Erneut ist ein Motorroller von Unbekannten gestohlen worden. Dieses Mal liegt der Tatort in Gersthofen.

Nachdem es bereits in den vergangenen Tagen zu mehreren Diebstählen und versuchten Diebstählen im Raum Neusäß und Gersthofen gekommen war (wir berichteten), ist nun ein weiterer Vorfall bekannt geworden. Nach Auskunft der Polizei ist die Tat bereits am vergangenen Donnerstag passiert. Der Roller stand in diesem Fall an der Thyssenstraße in Neusäß. Entwendet wurde das Gefährt im Zeitraum zwischen 7 und 14 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Hinweise an die Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

