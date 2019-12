21:31 Uhr

Polizei beendet Geiselnahme in Diedorf

Die Polizei hat die Geiselnahme in Anhausen beendet.

Die Geiselnahme in Diedorf ist zu Ende. Offenbar hatte ein Mann mehrere Menschen als Geiseln genommen.

Von Holger Sabinsky-Wolf, Matthias Stockinger und Jana Tallevi

Die Geiselnahme im Diedorfer Ortsteil Anhausen (Landkreis Augsburg) ist am späten Samstagabend beendet worden. Das bestätigte die Polizei gegen 23.30 Uhr.

Zuvor hatte ein Mann mehrere Menschen als Geiseln genommen. Gegen 23 Uhr zerriss dann ein lauter Knall die Stille der Nacht.

Geiselnahme in Anhausen: Über den Täter ist nichts bekannt

Die Polizei hält sich bisher bedeckt. Über den Täter ist noch nichts bekannt. Nach unbestätigten Informationen soll es sich um drei Geiseln gehandelt haben.

An einem Supermarkt in Diedorf hatten sich am Samstagabend rund 150 Einsatzkräfte der Polizei und des Roten Kreuzes versammelt. Unter ihnen waren auch Mitglieder von Sondereinsatzkommandos aus München. Es wurden Stühle, Tische und Verpflegung aufgebaut.

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte sind vor Ort in Anhausen

Im Gegensatz zu dem hektischen Treiben auf dem Supermarktparkplatz ist es am Tatort, einem Privathaus in einem Wohngebiet, gespenstisch ruhig. Immer wieder sieht man Gruppen von schwer bewaffneten Einsatzkräften. Das Gebiet rund um das Wohnhaus ist laut Polizei weiträumig abgesperrt.

Weitere Informationen folgen an dieser Stelle in Kürze.

6 Bilder Großeinsatz der Polizei bei Geiselnahme in Diedorf Bild: Marcus Merk

