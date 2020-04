10:02 Uhr

Polizei beendet Party am Lagerfeuer

In Stadtbergen haben junge Leute an einem Lagerfeuer gefeiert. Bei der Flucht vor der Polizei ließen sie etwas zurück.

Eine Party am Lagerfeuer von mindestens zehn jungen Erwachsenen haben die Beamten mehrerer Polizeistreifen am Freitagabend in Stadtbergen beendet.

Die jungen Leute im Alter zwischen 18 und 25 Jahren hatten es sich nach Angaben der Polizei in einem Park auf Handtüchern gemütlich gemacht und außerdem ein Lagerfeuer entfacht. Auf der Wiese rundherum standen zudem mehrere Kästen und Fässer Bier.

Bei der Flucht den Ausweis vergessen

Als die Polizisten die Feiernden ansprachen, ergriffen diese die Flucht. Allerdings ließen die meisten Partyfreunde dabei unter anderem ihre Ausweise zurück.

Die Beamten konnten daher die Personalien der meisten Partyfreunde aufnehmen. Gegen diese wird nun eine Anzeige wegen des Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet. (gol)

