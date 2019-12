11:51 Uhr

Polizei bringt betrunkene Frau sicher nach Hause

Gerade noch Schlimmeres hat die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag in Altenmünster verhindern können.

Eine 26-Jährige hat in Welden mitten in der Nacht eine Schnapsidee. Sie lässt sich weder vom Regen noch durch gutes Zureden von dem Plan abbringen.

Gerade noch Schlimmeres hat die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag in Altenmünster verhindern können. Eine 26-Jährige, die zuvor ausgiebig mit Freunden in Welden gefeiert hatte, wurde danach stark alkoholisiert nach Hause gebracht.

Gegen 2 Uhr kam sie laut Polizei plötzlich auf die Idee, auf der Staatsstraße 2035 zu ihrem Auto zu laufen, um damit heimzufahren. Weder ihre Freunde noch der starke Regen konnten sie von diesem Vorhaben abbringen. Erst als die Polizei kam und ihren Autoschlüssel sicherstellte, ließ sie von ihrem Plan ab.

Um die Frau von weiteren guten Ideen abzubringen, brachten die Beamten die Frau sicher nach Hause, heißt es im Polizeibericht. (thia)

