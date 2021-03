11:55 Uhr

Polizei bringt betrunkenen Zusmarshauser nach Hause

Die Polizei hat einen eingeschränkt mobilen betrunkenen Mann in Zusmarshausen nach Hause gebracht.

Stark alkoholisiert sitzt ein Mann Freitagabend beim Wertstoffhof in Zusmarshausen. Seine Gefährt darf er in diesem Zustand nicht nutzen.

Ziemlich betrunken ist ein Mann am Freitagabend gegen 19.15 Uhr am Wertstoffhof in Zusmarshausen von der Polizei angetroffen worden. Die Beamten hatten einen Hinweis erhalten, dass hier eine möglicherweise hilflose Person seit mehreren Stunden auf einer Bank sitzen würde. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit einer Mobilitätshilfe unterwegs.

Weil er die betrunken nicht fahren darf, wurde der gebrechliche Fahrer nach Hause gebracht und einem Angehörigen übergeben. Dass er betrunken mit seiner Mobiliätshilfe gefahren war, konnte ihm nicht nachgewiesen werden. (kabe)

