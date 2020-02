15:05 Uhr

Polizei durchsucht zeitgleich sechs Objekte im Augsburger Land

Am Donnerstag startet morgens um 6 Uhr eine konzertierte Aktion in Zusmarshausen, Augsburg, Stadtbergen, Diedorf, Gessertshausen und Kutzenhausen.

Unsanft aus dem Schlaf gerissen wurden am Donnerstag einige Bewohner im Augsburger Land und der Stadt Augsburg. Die Polizei Zusmarshausen durchsuchte mit richterlichen Beschlüssen insgesamt sechs Objekte zur gleichen Zeit. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Für die konzertierte Aktion hatte die Polizei Zusmarshausen Unterstützung der Bereitschaftspolizei Dachau, die mit 24 Kräften den Einsatz unterstützte. Zudem waren drei Diensthundeführer und sechs Beamten des Einsatzzuges des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bei der Razzia. „Ziel war es, alle Objekte zeitgleich aufzusuchen, um zu verhindern, dass sich die Tatverdächtigen gegenseitig warnen können“, sagt Zusmarshausens Polizeichef Raimund Pauli.

Polizei traf auf keinen Widerstand

Durchsucht wurden Häuser und Wohnungen in Augsburg, Stadtbergen, Diedorf, Gessertshausen und Kutzenhausen. Die Aktion kam offenbar für die Betroffenen so überraschend, dass die Polizei auf keinerlei Widerstand traf. Fast alle Bewohner öffneten bereitwillig die Tür und ließen die Polizei ins Haus. „Lediglich in einem Objekt mussten eine Ramme einsetzen, da der Verdächtige die Tür nicht öffnete“, sagt Pauli. Da jedoch richterliche Durchsuchungsbeschlüsse vorlagen, blieb den Einsatzkräften keine andere Wahl.

Fündig wurde die Polizei in allen durchsuchten Objekten. „Wir konnten diverse Betäubungsmittelutensilien sowie Kleinstmengen an Betäubungsmittel auffinden“, sagt Pauli. Zudem wurde in einem Haus ein halbes Kilo verdächtiges Pulver sichergestellt. Worum es sich der Substanz genau handelt, muss nun das Landeskriminalamt in München ermitteln.

Für Pauli und seine Kollegen war der Einsatz ein voller Erfolg. „Unsere vorausgehenden Ermittlungserkenntnisse wurden durch die Durchsuchungsaktion bestätigt“, sagt er. Dabei setzt die Polizei auch ein Stück auf das Mittel der Abschreckung. Pauli: Unser Motto lautet Prävention durch Repression“.

