13:30 Uhr

Polizei ermittelt in Horgau drei jugendliche Täter

In Horgau wird eine Waschanlage zerstört und versucht, einen Kioskanhänger aufzubrechen. Nun sind die Täter ermittelt und die Eltern werden wohl zahlen müssen.

Von Maximilian Czysz

Mächtig Ärger ins Haus steht jetzt drei Jugendlichen: Die Polizei hat einen 14-Jährigen ermittelt, der Mitte Juni die Technik einer SB-Waschanlage in Horgau zerstört hatte. Außerdem gelang es den Beamten, den versuchten Aufbruch eines Kioskanhängers zu klären. Ins Visier der Beamten gerieten ein 15- und ein 16-Jähriger.

Sie wollten am vergangenen Wochenende den Anhänger auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Augsburger Straße öffnen. Dabei hinterließen sie einen Schaden von 1000 Euro. Mehr als doppelt so hoch ist der Sachschaden, der im Juni an der Waschanlage in der Von-Holzapfel-Straße entstand. 15 Minuten lang massiv hatte ein Jugendlicher mit einem Hochdruckreiniger die technische Bedienautomatik bearbeitet, bis sie komplett zerstört war. Zu dumm nur: Ein Videoband hatte den Jugendlichen aufgenommen.

Polizei ist für Zeugenhinweise sehr dankbar

Mit den Aufnahmen konnte die Polizei einen 14-jährigen Schüler aus der Region zweifelsfrei ermitteln. Auch Hinweise hätten geholfen, die beiden Fälle aufzuklären, sagt Leiter der Polizeiinspektion Zusmarshausen, Raimund Pauli. Er sagt: „Die Polizei ist nach wie vor um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung sehr dankbar.“

Die Jugendlichen würden bereits strafrechtlich zur Verantwortung gezogen, während ihre Eltern zivilrechtlich für den Schaden aufkommen müssen. Pauli: „Mit einer konsequenten Strafverfolgung wollen wir damit auch eine präventive Wirkung in potenziellen Zielgruppen entfalten lassen.“ (mcz)

