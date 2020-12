vor 56 Min.

Polizei erwischt Autofahrer ohne Führerschein in Meitingen und Gersthofen

Bei Polizeikontrollen am Wochenende erwischten die Beamten zwei Autofahrer ohne passenden Führerschein.

Ohne oder mit nicht ausreichendem Führerschein erwischte die Polizei am Sonntag zwei Autofahrer in Meitingen und Gersthofen. Gegen 14.30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 30-Jährigen im Gemeindebereich Meitingen. Während der Überprüfung gab der Mann falsche Personalien an. Das hatte offenbar einen Grund: Wie sich herausstellte, wollte der Mann vertuschen, dass er bereits seit rund drei Jahren keinen Führerschein mehr besaß.

Ohne passenden Führerschein in Gersthofen unterwegs

Ohne passenden Führerschein war auch ein Mann aus in Gersthofen am Wochenende unterwegs. Bei einer Kontrolle am Sonntag gegen 12 Uhr stellten die Beamten fest, dass der Führerschein des 58-Jährigen für sein Gespann nicht ausreichte. Er musste seinen Hänger stehen lassen, danach durfte er weiterfahren. (kinp)

