09:20 Uhr

Polizei erwischt Ladendieb in Gersthofer Supermarkt

In einem Supermarkt in Gersthofen hat die Polizei einen Ladendieb erwischt.

Ein 35-Jähriger klaut eine Weste aus einem Supermarkt in Gersthofen. Nun hat der Mann eine Anzeige am Hals.

Eine Weste hat ein 35-Jähriger aus einem Gersthofer Supermarkt in der Ziegeleistraße mitgehen lassen. Laut Polizei schlug der Dieb am Dienstag gegen 13.30 Uhr zu. Er soll ohne zu bezahlen mit der Ware an der Kasse vorbeigelaufen sein. Am Ausgang wurde der Dieb angehalten und der Polizei übergeben. Nun hat der Mann eine Anzeige wegen Ladendiebstahls am Hals. Die Weste hat laut Polizei einen Wert von rund 50 Euro. (kinp)

