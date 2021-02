vor 48 Min.

Polizei erwischt alkoholisierten Autofahrer in Dinkelscherben

Ein 46-Jähriger wird am Dienstag in Dinkelscherben von der Polizei kontrolliert. Der Alkoholtest verläuft positiv.

Ein 46-Jähriger wird am Faschingsdienstag in Dinkelscherben von der Polizei kontrolliert. Der Alkoholtest verläuft positiv. Was dem Autofahrer nun droht.

Ein Alkoholsünder ist am Faschingsdienstag in Dinkelscherben in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Polizei hatte den 46-jährigen BMW-Fahrer um 13.53 Uhr in der Brunstätter Straße angehalten.

Aufgrund eines Alkoholverdachts wurde laut Polizei bei dem Fahrer ein Test durchgeführt. Dieser erbrachte das Ergebnis von knapp über 0,6 Promille. Es folgt eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz, das ein Bußgeld und ein Fahrverbot zur Folge hat. (thia)

Themen folgen