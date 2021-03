vor 19 Min.

Polizei erwischt am Wochenende etliche betrunkene Autofahrer

Nach einer Verkehrskontrolle wurden in Neusäß zwei betrunkene Autofahrer zum Bluttest geschickt.

Bei Kontrollen entdeckte die Polizei einige Autofahrer, die Alkohol getrunken hatten. In einem Fall in Neusäß zeigte der Atemalkoholtest sogar einen Wert von 2,28 Promille an.

Am Samstagabend wurde durch eine Streife der Polizei Gersthofen gegen 22.30 Uhr ein Autofahrer in Neusäß aufgrund unsicherer Fahrweise kontrolliert. Die Ursache für die unsichere Fahrweise war schnell gefunden: Ein Atemalkoholtest ergab einen stattlichen Wert von 2,28 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Etwa eine Stunde später musste sich ebenfalls in Neusäß ein weiterer Autofahrer einer Blutentnahme unterziehen, da die Beamten Alkohol im Auto gerochen hatten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Auch in Meitingen wurde ein betrunkener Fahrer kontrolliert: Am Samstagnachmittag hatte er 1,16 Promille im Blut. (dav)





Lesen Sie dazu auch:

