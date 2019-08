vor 18 Min.

Polizei erwischt den Flaschenwerfer von der B2 in Gersthofen

Immer wieder soll ein 51-Jähriger Sektflaschen auf der B2 bei der Ausfahrt Gesthofen-Nord zertrümmert haben. Was ihn dazu trieb, ist rätselhaft.

Von Christoph Frey

Dass jemand im Zorn oder Rausch mit einer Flasche um sich wirft, kommt einem Polizisten schon mal unter in seinem Berufsleben. Doch dieser Fall war anders. Immer wieder warf ein Unbekannter im Bereich des so genannten Los-Angeles-Rings, offiziell als B2 Ausfahrt Gersthofen Nord, bekannt, Flaschen aus seinem Fahrzeug. Um genauer zu sein: In der Regel waren es Sektflaschen.

Tatort an der Auffahrt zur B 2

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler gab es zwei Abwurfpunkte: An der Ausfahrtsschleife vor dem ersten Kreisverkehr und an der Auffahrt zum Mercedesring. Die Splitter verteilten sich über die Grünstreifen und die Fahrbahnen. Es sei pures Glück, so die Polizei in Gersthofen, dass dabei niemand zu Schaden kam. Vor allem für Motorradfahrer seien die Splitter eine Gefahr gewesen. Auf jeden Fall aber entstanden Reinigungskosten in einer Höhe von mehreren Tausend Euro.

Ende 2017 wurde der erste Fall bei der Polizeiinspektion in Gersthofen aktenkundig. Danach wiederholten sich die Vorfälle in regelmäßigen Abständen. Wie oft genau der Flaschenwerfer zuschlug, wird noch recherchiert. In etlichen Fällen nämlich beseitigte die Straßenmeisterei den Schaden, ohne viel Aufhebens darum zu machen.

Den Ermittlern der Polizei ließ der Fall jedoch keine Ruhe und Ende Juli kam es zu einer entscheidenden Beobachtung. Auf frischer Tat sei ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg ertappt worden, meldete die Polizei am Freitag. Was den Mann zu seinen Flaschenwürfen getrieben hat, ober er sie überhaupt einräumt, ist indes noch offen. Die Ermittlungen dauern an.

Themen Folgen