12:42 Uhr

Polizei fahndet nach Unfallverursacher in Altenmünster

Wegen einer Unfallflucht in der Mindelheimer Straße in Krumbach sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der auf einem Supermarktparkplatz einen Unfall verursacht haben soll.

In Altenmünster hat ein Unbekannter Unfallflucht begangen. Laut Polizeibericht beschädigte der Täter einen grauen Toyota an, der rechts neben dem Eingang an der Hauswand stand. Der Unbekannte stieß gegen das linke Heck. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08291/18900. (söbe)

