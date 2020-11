vor 16 Min.

Polizei fasst Flaschenwerfer am Bahnhof in Diedorf

Die Polizei hat am Wochenende Flaschenwerfer am Diedorfer Bahnhof erwischt.

Das Klirren von Bierflaschen hat am Sonntagmorgen einen Polizeieinsatz am Diedorfer Bahnhof zur Folge gehabt.

Mit einer Anzeige müssen die beiden Personen rechnen, die in der Nacht zum Sonntag in Diedorf zunächst noch versucht hatten, vor der Polizei zu flüchten. Gegen 3 Uhr hatten die Polizeibeamten eine Mitteilung erhalten, dass am Bahnhof in Diedorf ein lautes Geräusch zu hören gewesen sei. Vor Ort hätten sie zersplitterte Bierflaschen gefunden, so die Polizei. Zwei der flüchtenden Personen konnte die Streifenbesatzung dann vor Ort ausfindig machen. (kabe)

