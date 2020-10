11:26 Uhr

Polizei findet Mann mit über drei Promille im parkenden Auto

Mit mehr als drei Promille saß ein Mann in seinem geparkten Wagen in Gessertshausen.

Zum Glück ist der Mann nicht mehr gefahren: Mit mehr als drei Promille saß ein 40-Jähriger in seinem Wagen auf einem Parkplatz in Gessertshausen.

Ziemlich betrunken hat ein 40-Jähriger am Mittwochabend in seinem Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Gessertshausen gesessen. Wie die Polizei berichtet, hatten die Beamten gegen 20.45 Uhr eine Meldung bekommen, dass ein Betrunkener aus einem geparkten Wagen gestiegen war.

Bei Eintreffen der Polizei Zusmarshausen an der Unterfeldstraße fanden sie den Mann im Fond seines Wagens sitzend. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Daraufhin wurde der Autoschlüssel sichergestellt und der 40-Jährige seiner Frau übergeben. (kabe)

Lesen Sie auch:

Themen folgen