vor 38 Min.

Polizei findet bei Kontrolle von jungem Mann in Diedorf Drogen

Ein 25-Jähriger wird mit Drogen am Bahnhof in Diedorf erwischt.

Die Polizei kontrolliert einen 25-Jährigen am Bahnhof in Diedorf. Wie sich herausstellt, hat der junge Mann Drogen dabei.

Eine geringe Menge an Drogen fand die Polizei bei einer Kontrolle eines 25-Jährigen am Diedorfer Bahnhof. Die Beamten kontrollierten den jungen Mann am Montagabend gegen 23.30 Uhr. Wie sich herausstellte, hatte er eine geringe Menge an Drogen in einer Zigarettenschachtel dabei. Den Mann erwartet eine Strafanzeige. (kinp)

