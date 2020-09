vor 40 Min.

Polizei findet mehrere Cannabispflanzen an der A8 bei Neusäß

In der Nähe der Anschlussstelle Neusäß an der A8 hat die Polizei mehrere Marihuanapflanzen gefunden. Wie die Beamten mitteilen, wurden die Pflanzen bei Mäharbeiten im Grünstreifen an der Autobahn gefunden. Alle Pflanzen wurden von der Polizei sichergestellt. (kinp)

