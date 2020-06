vor 16 Min.

Polizei findet zwei tote Jugendliche

In Nordendorf sind am frühen Samstagmorgen die Leichen von zwei Jugendlichen entdeckt worden.

In Nordendorf sind am frühen Samstagmorgen ein 15- und ein 16-Jähriger tot aufgefunden worden. Zuvor hatte sie wohl ein Hubschrauber gesucht.

Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen zwei Jugendliche tot in einem Haus in Nordendorf (Landkreis Augsburg) entdeckt. Wie es zu dem Tod des 15- und des 16-Jährigen kommen konnte, ist bislang noch nicht bekannt. Allerdings kreiste in den Morgenstunden ein Hubschrauber über Nordendorf - vermutlich war er auf der Suche nach den beiden Jungen.

Leichen von zwei Jugendlichen in Nordendorf entdeckt

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord hat der 15-Jährige die Nacht bei seinem 16-jährigen Bekannten verbracht. Am Morgen fanden die Eltern die beiden Jugendlichen leblos in ihrem Haus auf. Der Rettungsdienst, der sofort verständigt wurde, konnte nichts mehr für die beiden Jugendlichen tun.

Nach dem ersten Ermittlungsstand gebe keine Hinweise auf ein Gewalteinwirkung, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. (AZ)

