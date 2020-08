14:26 Uhr

Polizei hindert 18-Jährigen an Alkoholfahrt in Diedorf

Bevor er losfuhr, schnappten Streifenbeamten einen alkoholisierten 18-Jährigen in Diedorf.

Ein junger Mann hatte in Diedorf offenbar zu viel getrunken und saß bereits auf seinem Mofa. Doch dann kam die Polizei vorbei.

Einen 18-Jährigen kontrollierten Streifenbeamte am Mittwochabend um 23.45 Uhr. Der junge Mann saß auf seinem Mofa in Diedorf, An der Dreifaltigkeit. Aufgrund wahrgenommenen Alkoholgeruchs wurde beim 18-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt.

Mofafahrer in Diedorf hatte 1,40 Promille Alkohol im Blut

Laut Polizei erbrachte dieser einen Wert von 1,40 Promille. Deshalb sind ein mögliches Wegfahren und somit eine Trunkenheitsfahrt verhindert worden. (lig)

