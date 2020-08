10:47 Uhr

Polizei kontrolliert Autofahrer mit über zwei Promille

An einer Tankstelle in Diedorf ist der Polizei ein Autofahrer aufgefallen, der offenbar zu tief in Glas geschaut hatte.

Ein 33-jähriger Autofahrer fiel der Polizei am Sonntag gegen 10 Uhr an einer Tankstelle im Diedorfer Ortsteil Biburg auf. Laut den Beamten stand der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss und hatte noch an der Tankstelle zwei Flaschen Schnaps getrunken. Noch vor Ort ergab ein Alkoholtest einen Wert von mehr als zwei Promille. Deshalb musste der Mann seinen Führerschein abgeben. (kinp)

