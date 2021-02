vor 33 Min.

Polizei löst Feier am Jugendtreff in Altenmünster auf

Eine Feier an einem Jugendtreff in Altenmünster hat die Polizei aufgelöst.

Personen aus fünf Haushalten haben an einem Jugendtreff in Altenmünster gefeiert. Die Polizei löste das Treffen auf.

Von Gunter Oley

An einem Jugendtreff in Altenmünster haben in der Nacht zum Sonntag mehrere Personen gefeiert. Da private Treffen größerer Gruppen auch im Freien derzeit noch nicht wieder erlaubt sind, schritt die Polizei ein.

Insgesamt erfassten die Beamten die Daten von Personen aus fünf Haushalten. Alle Anwesenden werden wegen Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt. Sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von je 250 Euro.

