vor 40 Min.

Polizei löst Shisha-Party in Diedorf auf

Eine Shisha-Party in Diedorf löste die Polizei am Wochenende auf.

Partys sind zwar derzeit nicht gestattet, aber Jugendliche in Diedorf hielten sich nicht daran. Jetzt kommt die teure Rechnung.

Am Freitagabend löste die Polizei gegen 22 Uhr eine Shisha-Party mit elf Jugendlichen/Heranwachsenden in Diedorf auf. Die Männer und Frauen im Alter zwischen 15 und 23 Jahren hatten sich in einer Hütte getroffen und dort gemeinsam Shisha geraucht und Alkohol konsumiert. Da sie laut Polizei zudem aus zehn verschiedenen Haushalten stammten, weder Masken trugen, noch Abstand einhielten, erwartet alle eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz und damit ein Bußgeld. (lig)

Themen folgen