Polizei macht in Aystetten Einbrechern das Leben schwer

In Aystetten klärt die Polizei über den Schutz des eigenen Heims auf. Am Anfang der Vorsorge steht die Technik. Wo sich die Nachrüstung wirklich lohnt.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Der Winter bietet Einbrechern wieder beste Arbeitsbedingungen. Vermehrte Einbrüche veranlasste deshalb die CSU-Aystetten zu einer Info-Veranstaltung zum Thema Einbruchschutz. Dieses Angebot nahmen 55 Aystetter Bürger gerne wahr, fühlen sich doch alle derzeit durch die Einbrüche in ihrer Sicherheit bedroht. Manche, so war zu erfahren, verlassen ihr Zuhause in der Dunkelheit nur ungern.

Prävention ist die erste Wahl, um sich wirksam zu schützen, erklärte dazu Kriminalhauptkommissar Thomas Stoll. Es ist durchaus ein Horrorszenario, wenn ein Einbruch bittere Realität wird und das Eigenheim von ungebetenen Gästen heimgesucht wird. Dabei ist es nicht allein der Verlust von Hab und Gut oder die Verwüstung des Hauses, die zu verschmerzen sind, es gelte vor allem danach auch das schreckliche Ereignis zu verarbeiten.

„Einbrecher hinterlassen sichtbare und unsichtbare Spuren“

Die Verletzung der Privatsphäre, ein verloren gegangenes Sicherheitsgefühl und oftmals schwerwiegende psychische Folgen, machen den Betroffenen das Leben nach einem Einbruch schwer. „Einbrecher hinterlassen sichtbare und unsichtbare Spuren“, so Stoll. Dies konnten einige Anwesende aus eigener, leidvoller Erfahrung nur bestätigen.

Was ist aber nun für einen profunden Einbruchsschutz zu tun? Einbruchschutz steht auf drei Säulen, technischer Schutz, eigenes Verhalten und Nachbarschaftsverhalten. Hauptkommissar Thomas Stoll stellte alle drei höchst eindringlich vor und begann mit den möglichen technischen Nachrüstungen, die einen Einbruch verhindern können. Immerhin bleiben 50 Prozent der Einbruchsversuche aufgrund technischer Sicherungen im Versuchsstadium stecken. Hier sprach Stoll zusätzlich gesicherte Fenster und Türen mit einem Aufhebelschutz wie Pilzkopfzapfen, Sicherheitsschlössern und Schließzylinder mit Sicherungskarte an.

Zu beachten ist dabei allerdings, dass alle Nachrüstungen sinnvoll aufeinander abgestimmt und vor allem von einem Fachmann ausgeführt werden müssen. Unerlässlich ist eine lückenlose Sicherung eines jeden Fensters und jeder Türe.

Beim Verlassen alle gekippten Fenster schließen

Aber auch die Bewohner selbst müssen achtsam sein. So gelte es beim Verlassen des Hauses dringend alle gekippten Fenster zu schließen und selbstverständlich die Haustüre abzuschließen. Bei abschließbaren Fenstern darf niemals der Schlüssel stecken gelassen werden. „Gekippte Fenster sind offene Fenster“, erklärte er kategorisch. Auch Rollläden haben keine einbruchshemmende Wirkung. Sie sollten mit elektrisch betriebenen, programmierbaren Rollläden, aufgerüstet werden, zumindest aber sollte man darauf achten, dass sie nicht hochgeschoben werden können.

Eine höchst wichtige Maßnahme der Prävention ist das Vortäuschen von Anwesenheit. Hier riet der Fachmann in jedem Zimmer eine helle Lampe mit einer Zeitschaltuhr zu verbinden und in möglichst vielen Räumen Licht brennen zu lassen. Auch ein Fernsehsimulator tut bei der Einbruchsprävention einen guten Dienst.

Es gute Nachbarschaft ist wichtig

Als höchst sinnvoll sah der Referent eine zusätzliche ausreichende Beleuchtung vor Türen und Zugangswegen an. Er riet dabei zu einer „Flutlichtanlage“ mit einem Bewegungsmelder, der nur auf kürzeste Intervalle eingestellt sein soll. „Geht in kurzen Abständen – nur etwa fünf Sekunden – immer wieder das Licht an und aus, wird das den Einbrecher abschrecken und gleichzeitig den Nachbarn aufmerksam machen“, erklärte er. Und damit kamen auch die Nachbarn hinsichtlich der Einbruchsprävention ins Spiel. Es ist also immer gut, eine gute Nachbarschaft zu pflegen. Allerdings müsse man ihm schon Bescheid sagen und ihn bitten, die Post aus dem Briefkasten zu holen, und zwar dann, wenn der Postbote da war, nicht erst am Abend.

Bei Schnee gelte es ein paar Spuren zum Haus machen, um Anwesenheit vorzutäuschen. Was aber, wenn der Einbrecher ins Haus kommt, wenn man zuhause ist? „Nehmen Sie Ihr schnurloses Telefon immer mit ins Schlafzimmer“, riet Stoll. Sollten Sie verdächtige Geräusche hören, rufen Sie die Polizei. Dann reißen Sie die Türe auf und schreien los und telefonieren weiter laut mit der Polizei. „Das Wort „Polizei“ muss unbedingt fallen“, erklärt der Hauptkommissar, warnte aber gleichzeitig vor falschen Ehrgeiz. „Einbrecher fangen ist unser Job“.

